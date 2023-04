25 mujeres en situación de desempleo ha concluido el programa de formación intensiva en desarrollo web, con el fin de beneficiar la inclusión femenina en el ámbito tecnológico, propuesta por la Asociación Arrabal-AID, con el apoyo de la Fundación F5 y la Junta de Andalucía.

El acto celebrado en el Museo de Málaga contó con la asistencia del responsable de Madrid F5, Jorge Martínez Muñoz; el director de Arrabal-AID, José Antonio Naveros; el presidente de la misma asociación, Julio García, y el equipo docente y alumnas del bootcamp. Las graduadas recibieron no solo los diplomas que certifican su trayecto, sino también numerosos elogios por parte del profesorado que les ha acompañado las 850 horas de aprendizaje. Los instructores agradecieron con ímpetu la implicación y el esfuerzo por parte de las estudiantes, señalando la constancia necesaria para alcanzar un empleo de calidad, especialmente en el caso de las mujeres, siendo tan solo un 20% las profesionales que ocupan puestos en este sector.

Esta emotiva despedida estuvo repleta de risas, bromas, aplausos y vítores que reforzaban la sensación de familiaridad mencionada por las alumnas. Una de ellas afirmó que este proyecto supuso una "tabla de salvamento" en un mundo en el que "no es sencillo ser mujer" y que con él aprendió a no prestar atención a esa voz "impostora" que le susurraba que no era capaz de hacer justo lo que terminó labrando. Otra titulada reconoció que el "total apoyo de los formadores" fue de vital importancia, animándolas y haciéndoles saber a cada una de ellas que, independientemente de su situación individual, podían encontrar su lugar en el campo digital diverso.

El director de la Factoría F5 en Madrid, Jorge Martínez Muñoz, reveló en qué consistía el proceso de selección para formar parte de esta propuesta cuyo objetivo es poner fin a la brecha digital de género. Lo primero es participar en una sesión informativa a través de zoom, a partir de la cual las interesadas darán a conocer su situación de empleo y personal. Más adelante estas recibirán unos ejercicios básicos de programación y aquellas que los completen serán reunidas en una jornada de selección vía online donde, independientemente de sus conocimientos, se les propone retos que servirán para evaluar diferentes competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, la asertividad o la motivación.

Asimismo, Julio García, presidente de Arrabal-AID, confirma que en los meses próximos se iniciará una nueva programación para otra edición del bootcamp tecnológico, después del éxito que ha supuesto este "programa piloto", con un 100% de graduadas.

Con casi una docena de proyectos, la veintena de mujeres está preparada para adentrarse en el en el ámbito en constante evolución que son las tecnologías, pero seguirá siendo inevitable la lucha por romper las barreras que se le implanta al género.