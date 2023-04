Comienzan las huelgas de médicos en Atención Primaria

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha decidido mantener las jornadas de huelga semanales convocadas en Atención Primaria. Un paro de 12 horas, que se corresponde con el horario de los centros de salud, que comenzará hoy, 12 de abril, y que se repetirá todos los miércoles hasta el 24 de mayo. Solo en la provincia de Málaga están convocados más de 2.000 médicos, según Antonio Martín Noblejas, presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM). Además de esta huelga a nivel comunitario, se han organizado varias concentraciones que irán rotando por las distintas provincias, en el caso de Málaga tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Tras una nueva sesión de la mesa de negociación, el pasado lunes 10 de abril, con la Consejería de Salud en el que no se alcanzó ningún acuerdo, el Sindicato de de Médicos Andaluz ha decidido mantener estas jornadas de huelga al no salir satisfechos de la reunión en la que, según el presidente del Sindicato Médico de Málaga, no se resolvió ninguno de los aspectos que venían reivindicando. «Son propuestas de buenas intenciones, pero falta mucha concreción y en algunos puntos se quedan cortos. Y, por nuestra parte, no podemos estar satisfechos porque no se han tratado los aspectos que a nuestros afiliados y compañeros interesan», afirma Martín. Los sindicatos y la Consejería volverán a sentarse el próximo 2 de mayo.

La principal reivindicación de los médicos de atención primaria es que se cumpla el acuerdo que pactaron con la Junta el pasado enero (y por el que desconvocaron la primera fecha de huelga) sobre el máximo número de pacientes que los facultativos pueden ver en un día. El tope acordado limitaba a 35 los pacientes para médicos de familia y 25 para los pediatras. Una reclamación de muchos años atrás que busca acabar con la media de diez minutos de consulta por paciente. «Lo que se está pidiendo es trabajar razonablemente como cualquier organismo, no estamos pidiendo nada especial. Simplemente que el trabajo sobrante se lleve a las sesiones continuas por la tarde, para que los pacientes puedan ser bien atendidos, en lugar de estar metidos con calzador en el trabajo diario de los demás», reivindica Martín.

Hoy por hoy, ante la falta de tope, lo habitual es que estos facultativos vean una media de 40 o 50 pacientes diarios, aunque en algunas ocasiones, debido al exceso de demanda de algunas zonas, esta cifra puede aumentar hasta 60 o 70. Un problema que se agrava cuando además falta un médico, por enfermedad o vacaciones, y a sus pacientes del día se le suman los pacientes del facultativo ausente.

Para solventar este problema y que los médicos pudiesen atender adecuadamente, se necesitaría un aumento de plantilla de 150 facultativos, entre médicos de familia y pediatras, según los cálculos del Sindicato Médico de Málaga. Otra de las reivindicaciones que se reclaman en estas jornadas de huelga es la equiparación de las condiciones laborales y retributivas de estos profesionales a las que tienen sus compañeros de hospital.

Ante el paro convocado en Atención Primaria, la Consejería de Salud y Consumo ha establecido los servicios mínimos orientados a preservar la esencialidad del servicio que se presta en el ámbito sanitario.