Sevdije Jusufi Ramadani ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2022 en la provincia de Málaga; un galardón con el que la organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Sevdije, de 61 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada este fin de semana en Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la organización, han informado desde la ONCE en un comunicado.

La vendedora es conocida cariñosamente como Silvia y vende en la malagueña barriada del Torcal. De origen albanokosovar y madre de cinco hijos, llegó a España en 2001, siendo acogida como refugiada, "tras un periplo digno de ser reflejado en una novela", según han señalado.

En este sentido, han precisado que vivió la guerra de Kosovo, de donde salió huyendo con lo puesto, con mochilas cargadas de botellas de agua y harina para poder alimentar a sus hijos en plena huida. En un momento del trayecto, "se separó de sus hijos y estuvo más de un año sin saber si estaban vivos o muertos, perdiendo las ganas de luchar, hasta que un día recibió una llamada de ellos, poniendo fin a la peor etapa de su vida. Todos estaban a salvo y volverían a reencontrarse".

En la actualidad también es una 'superabuela' de cinco nietos, a los que llama todos los días. Especialmente hábil para la costura, trabajó varios años como diseñadora y costurera en una firma malagueña.

Silvia es políglota, habla ocho idiomas, por lo que también trabajó como traductora con la Policía Nacional y con los juzgados. Cuando los clientes le preguntaban de donde era, ella respondía que de Kosovo, pero muchos no sabían situarlo en el mapa, por lo que entonces Silvia les decía que era alemana, pero criada en España.

Le gusta tomarse varios cafés al día para sentirse en forma y es una persona de carácter muy afable que hace rápidamente amigos entre sus clientes. Ha repartido varios premios de rascas de 2.000 y 3.000 euros.

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2022 fue el de 'Buena Gente ONCE', y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, se dirigió a todos los vendedores, representados en los 22 premiados, para darles las gracias por su "dedicación y entrega y por representar los mejores valores que guían la labor de la ONCE desde hace casi 85 años". El evento fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera y contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores "que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 19.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos".

El espíritu de este reconocimiento a su trabajo lo resumió Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, en una frase al finalizar la gala, cuando les dijo: "Seguid siendo buena gente ONCE, gente buena, porque la ONCE os necesita".