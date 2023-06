Málaga arranca este jueves la temporada de playa que se extenderá hasta mediados de septiembre y lo hace sin restricciones a la vista en cuanto al uso del agua en las duchas y lavapiés, como ocurrió el año pasado en algunos municipios costeros de la provincia.

La concejala de Playas, Teresa Porras, ha informado que la duchas que entran en funcionamiento hoy y que se suman a los lavapiés que ya estaban operativos funcionarán con normalidad, durante todo el día y también por la noche como es habitual. Eso sí, "acatarán" cualquier directriz que pueda venir de la Junta de Andalucía al respecto.

"En Málaga no tenemos problema de agua gracias al trabajo y a la infraestructura que tiene Emasa con la desaladora que tenemos. De hecho estamos ayudando al Rincón mandándole agua de la ciudad de Málaga", ha señalado la concejala. "Pero si hay alguna restricción, que es una cosa que el usuario lo va a entender sin ningún problema, acataremos lo que se diga si hay algún decreto de sequía, como no podía ser más".

Por tanto, parece poco probable que en la capital se vayan a implantar este tipo de restricciones ya que en mayo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aclaró que si no llueve lo suficiente durante el verano, esas limitaciones se acometerán ya en septiembre.

En las 15 playas que se distribuyen a lo largo de los 13,5 kilómetros del litoral de la capital hay 140 duchas y 45 lavapiés. Por otro lado, se mantiene el horario ampliado del año pasado en asistencia de salvamento y socorrismo, comenzando a las diez de la mañana y finalizando a las 20.00 horas.

Un verano sin medusas

La Cátedra de Ciencias del Litoral de la Costa del Sol de la Universidad de Málaga (UMA) vaticina que este verano los malagueños disfrutarán de una temporada veraniega "tranquila" en cuanto a la llegada de medusas a la costa.

"Las medusas se acercan a la costa cuando las corrientes de alta mar tienen una fuerte alteración. La corriente que entra del atlántico hace dos giros, uno frente a la costa de málaga y otro frente a la de Granada y mientras esté cerrado ese giro, las medusas no van a llegar", ha explicado el director de la cátedra, Paco Franco.

En cualquier caso, a lo largo del verano los profesionales estudiarán el comportamiento de las corrientes para poder hacer prevención y evitar las picaduras de estos invertebrados, para lo que también se ha dado formación a los socorristas.

"Tenemos formados a los socorristas para que se vayan comunicando entre ellos y trabajen en prevención. El conocimiento permite trabajar en prevención. Si saben que el día anterior hubo medusas en el Rincón, sabrán que hoy habrá medusas en Málaga", ha continuado.

Los bañistas también podrán saber con anterioridad en qué playas hay presencia tanto de medusas como de natas a través de la aplicación y la web "Costasoleando", que funciona con Inteligencia Artificial y ofrecerá información al público.

Avanzando en accesibilidad

A partir de hoy están ya operativos también los tres puntos de baño asistido de la capital, ubicados en la Misericordia, la Malagueta y El Dedo, así como los cinco de baño autónomo, en playas de Guadalmar, San Andrés, la Caleta, Pedregalejo y El Palo.

En los puntos de baño autónomo, los usuarios podrán usar el material disponible, como la silla anfibia, la grúa con arnés, aseo y vestuario accesible, solicitando en el puesto de enfermería las llaves de acceso al módulo. Además, también disponen de rampa de acceso a la playa, pasarela de hormigón, duchas accesibles y un puesto de vigilancia y salvamento.

Precisamente una de las novedades de esta temporada de playa son las importantes mejoras en el equipamiento de estos puntos en los que se ha invertido 150.000 euros para mejorar la audioguías que ayudan a las personas con discapacidad visual a bañarse, así como con la instalación de nuevas pasarelas.

"Nos estamos convirtiendo en un referente fuera de la provincia. A veces se olvida que la discapacidad no solo afecta a la persona, también a su familia. Yo he sido testigo de ir con la familia al hotel, quedarte tú en el hotel y la familia ir a bañarse o al revés. Aquí no, aquí las playas son inclusivas", ha celebrado el presidente de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos.

Según la estimación de la entidad que preside, el año pasado emplearon estos puntos unas 500 personas y se contabilizaron más de 4.000 baños.

"Siempre quedan cosas por hacer pero el avance es significativo y hay que felicitar a la corporación municipal por el compromiso de mejora continua cada año y de evaluar todas las cosas que son mejorables", ha aportado el presidente de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque.

Cita previa

Aunque estos puntos accesibles son universales, es recomendable que las personas que necesiten una ayuda específica soliciten cita previa para tener la atención garantizada desde la misma llegada. Se puede reservar llamando al 621 193 831.

Hay dos turnos de baño todos los días, desde las 12 horas hasta las 15:30, y de 16:30 a 20 horas. En la Misericordia se dará cita a diario para 16 personas con su acompañante, en la Malagueta para 9 personas con acompañante y en El Dedo para otras 9 personas con acompañante.

Seguridad

El arranque de temporada supone también del dispositivo especial para la campaña de verano, que se despliega hasta el 15 de septiembre en los paseos marítimos y las playas, con la coordinación de la Policía Local y Protección Civil.

El número de efectivos de la Policía Local será de entre 12 y 16 efectivos entre motoristas, paisanos y ciclistas. Los servicios se llevarán a cabo desde las 10:00 hasta las 22:00 horas.

"Van a velar por el cumplimiento de las ordenanzas, aquellos pequeños hurtos que pudiera haber en la playa y tendremos policía en bicicleta patrullando los paseos marítimos para esa convivencia entre peatones, ciudadanos y vehículos de movilidad personal", ha recalcado el edil de Seguridad, Avelino Barrionuevo.

Asimismo, arranca una nueva campaña de cardioprotección con desfibriladores durante los fines de semana que es cuando se producen las mayores concentraciones de personas y bañistas en el entorno de los paseos marítimos, cuyo horario será de 12:00 a 17:00 horas.

"También queremos coordinarnos con Subdelegación de Gobierno, con Guardia Civil, para hacer campañas para el control de las motos acuáticas. Tienen su zona, tienen que estar a 200 metros de la zona costera y tienen que entrar y salir por las zonas habilitadas para ellos".