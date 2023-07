El verano comienza marcado por el abandono y el maltrato de mascotas en Málaga. A finales de junio, el ‘Refugio José Carlos Cabra’ ya estaba saturado, después de haber sido desmantelado en colaboración con la Policía Nacional un criadero ilegal con 140 perros y haber decomisado junto al Seprona una rehala. Esto, sumado a los abandonos de cara a las vacaciones de verano, está haciendo que se agoten los recursos de las protectoras.

«El abandono no parece que tenga fin, mientras la administración no asuma que es su responsabilidad, no la de los refugios, adoptar soluciones razonables que no agoten los recursos», afirma Carmen Manzano, presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. «En la labor de la administración se incluye también el que disponga de instalaciones dignas donde los animales puedan ser alojados hasta su adopción. Y al hablar de instalaciones dignas, hablamos no de un depósito de animales, sino de un lugar donde reciban la asistencia veterinaria que requieran», añade.

Según las cifras ofrecidas por la Protectora, durante este primer semestre, han entrado en estas instalaciones 235 perros y 112 gatos, entregados por particulares; 46 perros y 5 gatos, en colaboración con la Policía Local; rescatados de la perrera, 110 peros y 76 gatos y devueltos, tras adopción, 12 perros y un gato. Por otro lado, se han adoptado, en este semestre, 285 perros y 123 gatos en adopciones nacionales, mientras que las internacionales han dejado un balance de 43 perros y 16 gatos.

Desafortunadamente, desde que comenzó el año, han fallecido 11 perros y 8 gatos y han sido obligados a la eutanasia de 11 perros y 11 gatos por llegar al refugio en muy mal estado, según cuenta Carmen Manzano.

Más apoyo a las protectoras

«Es muy deplorable que mientras la Junta de Andalucía declara BIC (Bien de Interés Cultural) las rehalas y monterías, los refugios nos colapsemos por los perros que se decomisan de las rehalas, es muy deplorable que se siga subvencionando la tauromaquia y las escuelas taurinas por parte de la Junta de Andalucía y no se apoye el proteccionismo y la labor social que desarrollan las protectoras. ¿Para cuándo un Instituto de Protección Animal y Medio Ambiente?», reclama la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga.