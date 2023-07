El sindicato CCOO ha vuelto a criticar el «incumplimiento reiterado» de las obligaciones contraídas por la empresa ASM con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la prestación del transporte sanitario, tanto urgente como programado, en la provincia de Málaga, y la «incomprensible actitud» del servicio andaluz por consentirlo.

A través de un comunicado, lamentaron que «no parece importante para el SAS que la citada empresa no cumpla con lo estipulado en su contrato pues, a pesar de las reiteradas e injustificadas faltas, no adopta ninguna de las medidas a su alcance para remediar esta situación». «Las condiciones en que se encuentran muchas de las ambulancias son penosas e inasumibles para garantizar la seguridad y el confort de los trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, de las personas usuarias de este transporte», han apuntado, añadiendo que muchas «carecen de aire acondicionado, contribuyendo así no sólo al disconfort de quienes las ocupan sino al posible empeoramiento de determinadas patologías de los pacientes transportados».

Además, señalaron que sigue «en aumento el número de pacientes que dejan de ser recogidos en su domicilio para ser atendidos en los hospitales de la provincia», criticando que «la falta de sensibilidad de la empresa llega al extremo de no avisar que no van a ser recogidos y se quedan esperando su desplazamiento, sin poder siquiera intentar hacerlo por sus propios medios».

Indicaron que «de toda esta situación generada por la empresa ASM tiene perfecto conocimiento el SAS, no sólo por este sindicato sino por los propios usuarios del sistema», apuntando que «la excusa dada a CCOO de que el contrato se ha quedado obsoleto y no cubre los gastos nos parece inadecuada y fácilmente salvable».