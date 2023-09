La hostelería estira su récord de empleo en Málaga a 106.800 trabajadores y espera alargar la temporada alta

La provincia de Málaga ha registrado durante este verano que ya acaba un nuevo récord de trabajadores en el sector turístico y tiene la firme esperanza de poder alargar la temporada alta hasta octubre y mantener durante estos próximos meses la mayor parte del actual empleo. La provincia cerró agosto con 106.820 trabajadores en el segmento de hostelería, la mayor cifra que se recuerda en la serie estadística de la Seguridad Social (la anterior mejor marca era precisamente del mes anterior, julio, donde hubo 105.500) y con una subida del 5,7% en relación a hace un año.

Por hacer una comparativa más extensa en el tiempo, cabe destacar que la hostelería emplea actualmente en torno a un 50% más de personas que hace una década, cuando la cifra de empleo en Málaga se movía en verano entre las 65.000 y las 70.000 personas.

Las cifras de este 2023 confirman las buenas previsiones que manejaban al inicio del verano tanto la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) como la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), y a pesar de los problemas que vienen exponiendo en estos últimos años ambas patronales para encontrar trabajadores con perfiles adecuados para el sector.

Fuentes de Mahos señalan a este periódico que las perspectivas, en consonancia con años anteriores, apuntan ya a en la práctica a una prolongación de la temporada alta durante los meses de septiembre y octubre lo que, sin duda, contribuiría a mantener la mayor parte del empleo.

"El cliente extranjero sigue viniendo estos meses a los hoteles como si fuera verano, aprovechando el clima más suave y de eso se beneficia toda la hostelería. Pero es que el consumo del cliente local también crece, porque vuelve la actividad cotidiana y las comidas de trabajo», apuntan. Por eso, aunque las cifras de empleo no serán como las de julio o agosto, sí se espera estar cerca de los 100.000 trabajadores. "Sería una cifra que nos dejaría enormemente satisfechos", reconocen en Mahos.

Por su parte, el responsable de Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, afirma que las previsiones de afluencia de turistas en Málaga para el mes de septiembre son "muy buenas", lo que, a su juicio, debería servir para mantener el nivel de empleo del sector de cara a la entrada en el otoño. "Hay mucha gente que no puede irse de vacaciones en agosto (también por los altos precios que están alcanzando los hoteles), y esperan a septiembre, que se está convirtiendo cada vez más en un mes de alto movimiento turístico. Así que nuestra idea es que Málaga, un lugar de clima envidiable, debería mantener un nivel cercano a los 100.000 trabajadores durante los próximos meses", comenta.

Pendientes de las previsiones para otoño

De momento, las previsiones de Aehcos para el mes de septiembre indican una ocupación hotelera del 84,5%, algo por debajo de la que se registró en el mismo mes del pasado año (87,1%) pero en todo caso buenas. Los hoteleros ya han comentado que las cifras de visitantes del verano, a pesar de haber sido algo inferiores a las de 2022, ha dejado mayor impacto económico bruto (un 7%) y un gasto medio más elevado por cliente. Los hoteleros recuerdan, en todo caso, que detrás de ese aumento de los ingresos brutos hay asimismo un incremento de los gastos, como consecuencia de la inflación.

Seis de cada cuatro turistas que llegarán a Málaga estos próximos meses será extranjero. No obstante, esta misma semana, el Colegio de Economistas de Málaga ha advertido sobre la incertidumbre en torno a mercados clave para el turismo de la Costa del Sol como Francia, Alemania y Gran Bretaña.

"Las expectativas parecen buenas para el tercer trimestre, pero habrá que ver qué pasa en el cuarto, porque la inflación ha dejado a estos países tocados y la demanda puede bajar", comentaba el pasado miércoles el decano de los economistas, Manuel Méndez.

Eso sí, el Colegio destaca la diversificación de la oferta turística que viene desarrollando Málaga, con segmentos como cruceros, golf o museos que van más allá del producto ‘sol y playa’ y que ayudan a alargar la temporada alta.

Empleo parcial

Para el responsable de CCOO, las cifras de empleo de este verano reflejan la plena recuperación del sector aunque Fuentes lamenta que, en su opinión, los empresarios sigan abusando de los contratos a tiempos parcial, algo que no permite al trabajador alcanzar unos ingresos suficientes para llegar a final de mes. "El 55% de las personas que trabajan en esta modalidad lo hacen porque la empresa no les ofrece un contrato a jornada completa, y no porque lo deseen así", asegura.

El sindicalista valora la mayor estabilidad en el empleo que ha traído la reforma laboral aunque advierte que en el turismo hay mucho peso de trabajadores fijos-discontinuos que no saben cuántos meses va a trabajar cada año, algo que no ayuda a que se vea al sector como un lugar de empleo estable al que poder dedicarse de forma permanente.

"Si queremos fidelizar al personal, se les debe dar la garantía de que a a trabajar una media de meses cada año. Si no, terminan buscando empleo en otros sectores. Y los empresarios deberían aprovechar los meses de temporada baja para dar formación a estas personas. Si quieres que un empleado aprenda inglés, no puedes meterlo en un curso después de una jornada de ocho horas, sino aprovechar los tiempos de menor actividad", comenta.

Es cierto que la reforma ha estabilizado muchos empleos. Antes, sólo el 8% de los contratos que hacía cada mes el sector era indefinidos; ahora la tasa es del 63%, según el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía. Desde la entrada en vigor de la norma, la firma de contratos indefinidos se ha multiplicado por seis, aunque una parte son fijos-discontinuos, con lo que hay meses donde estas personas no trabajan.