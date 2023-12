La Universidad de Málaga (UMA) ya tiene un nuevo gobernante. Teo López Navarrete será su rector durante los próximos seis años. López se ha impuesto a Ernesto Pimentel en la segunda vuelta de las elecciones y sucederá a José Ángel Narváez como máximo dirigente de la institución académica malagueña.

Para convertirse en el noveno rector de la UMA en su medio siglo de historia, López logró en la votación definitiva un 53,9% del apoyo ponderado. Y su adversario, Ernesto Pimentel, se quedó en un 46% del respaldo que entregó la comunidad educativa.

La clave para decantar la balanza ha estado, como los propios candidatos ya intuyeron, en el estudiantado. López logró 4.467 votos en este sector frente a los 2.732 de Pimentel, lo que evidencia que el voto joven de Olga Guerrero no se ha ido con contundencia para su aliado de última hora.

En cambio, en el profesorado con vinculación permanente hubo bastante igualdad. López tuvo 664 votos frente a los 646 de Pimentel. En el profesorado sin vinculación permanente, la ventaja del ganador fue mayor: 660 frente a 499. Y en el personal de administración y servicios, Pimentel logró una victoria parcial que rompió la hegemonía en todos los sectores que traía López, quien se quedó en 651 frente a los 658 del adversario al que derrotó en el resultado final.b

El resultado de la votación emanó de un reparto ponderado en el que cada voto no vale lo mismo. Los profesores con vinculación permanente aportan el 54%, los estudiantes un 25%, el PTGAS un 13% y los profesores sin vinculación permanente el 8% restante.

Finalmente, no hubo 'sorpasso' y López aprovechó la ventaja adquirida en la primera ronda del pasado 1 de diciembre, en la que quedaron excluidos de la carrera electoral Olga Guerrero y Juan José Hinojosa. De hecho, el hecho de que Guerrero explicitase su apoyo a Pimentel para la votación final introdujo en los ambientes universitarios un 'plus' de emoción pero no ha sido suficiente para que el segundo clasificado remontase.

Teo López consolida ahora el paso que dio hace unos meses. En septiembre, este catedrático de Química Física renunció al cargo de vicerrector de Investigación y Transferencia, que desempeñaba desde 2015, para situar como horizonte prioritario la candidatura al Rectorado que ahora ha llegado a buen puerto.

Ernesto Pimentel, por su parte, no pudo aprobar su asignatura pendiente. El desenlace del Rectorado en una segunda vuelta no era una situación primeriza para Pimentel. En 2015, este catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos se quedó a cinco puntos de José Ángel Narváez, quien inició entonces su periplo en el Rectorado. Luego, en 2019, Pimentel decidió integrarse en la candidatura oficialista de Narváez y fue aupado al Vicerrectorado de Estudios.

'Último baile' de Narváez

El anuncio del resultado final de los comicios puede también enmarcarse en el 'último baile' como rector que está protagonizando estos días José Ángel Narváez, quien deja el cargo tras completar las dos etapas de cuatro años que estaban permitidas. Desde la primera votación del pasado 1 de diciembre, Narváez ejerce en funciones como máximo dirigente de la institución académica y será el próximo día 18 de diciembre cuando el nuevo rector sea proclamado definitivamente. Se daba esta vez la curiosidad de que el dilema que se iba a resolver sobre su sucesión afectaba con la cara, en un caso, y la cruz de la misma moneda, en el otro, a dos personas que le han acompañado en su equipo de Gobierno como vicerrectores. "Va a ser un gran rector y me emociona que los dos formaran parte de mi equipo", dijo el hasta ahora rector.

Al igual que sucedió en la primera ronda, Narváez estuvo presente en la comparecencia oficial para ofrecer todos los datos relativos a los comicios, y acompañó a la presidenta de la Junta Electoral, la catedrática Ana Cañizares. Esta nueva 'fumata' para desvelar por fin quién será el nuevo 'papa' de la UMA los próximos seis años fue convocada en el Rectorado del céntrico Paseo del Parque a las 20.15 horas, sólo un cuarto de hora después del cierre de la votación telemática, un sistema estrenado estas elecciones.

En la duración del nuevo mandato que entrará en vigor radica, precisamente, otra de las novedades añadidas a este proceso electoral. A partir de ahora, el tiempo de permanencia en el cargo cambia. Y el ganador no podrá ser reelegido, pues accede a un mandato de seis años improrrogables. Por lo pronto, se ha asegurado el privilegio de ser el noveno rector de la UMA. Y une su nombre a los de José Antonio Gallego Morell (1972-1975), José María Smith Ágreda (1975-1980), Antonio Pérez de la Cruz (1980-1984), José María Martín Delgado (1984-1994), Carlos Camacho (rector en funciones en 1994), Antonio Díez de los Ríos (1994-2003), Adelaida de la Calle (2003-2015) José Ángel Narváez (2015-2023).