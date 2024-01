El arranque de un nuevo año puede ser empleado como el marco ideal para lanzar una declaración que -a primera vista- proclame buenas intenciones. Incluso, en los procelosos mares de la política malagueña. Y, para ser más exactos, bajo el 'fuego cruzado' que desde hace ya muchos meses alimentan las direcciones provinciales del PP y el PSOE. Pese a este contexto prácticamente 'bélico', la presidenta provincial de los populares, Patricia Navarro, ha propuesto este lunes "una gran alianza por Málaga" a sus adversarios socialistas.

Eso sí, lo hizo con un punto de partida que -si se sigue el argot popular- situaba la pelota en el tejado de la formación progresista. Navarro le tendió la mano a los diputados nacionales y senadores por esta provincia del otro eslabón del bipartidismo para trabajar en la misma dirección "y que Málaga tenga la presencia que merece en los Presupuestos Generales del Estado". La respuesta del PSOE de Málaga no se hizo esperar y su secretario general, Dani Pérez, le respondió invitándola a mantener la reunión entre ambos que nunca se ha producido, con la condición que también se aborden cuestiones relacionadas con los incumplimientos de instituciones gobernadas por el PP como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Málaga.

La reunión imposible

Aunque no escatimó en críticas al Gobierno central, Navarro no rechazó la posibilidad de que esta alianza provincial fuese aún más amplia y llevara al PP a trabajar junto al PSOE ante los actuales problemas en materia de agua o movilidad que sufre Málaga. Es más, la presidenta del PP recordó que "esta fue la propuesta que se trasladó" en el último congreso de los populares, cuando ella relevó en la dirección a Elías Bendodo en septiembre de 2022, y no ha tenido respuesta por parte de los socialistas. "Siempre que sea para hablar y trabajar por Málaga , las puertas de esta sede estarán abiertas; pero dos no se pueden reunir si uno no quiere", recalcó. El encuentro había sido fijado el miércoles 26 de octubre de 2022, por la tarde, en un emblemático alojamiento de la capital malagueña que goza de una ubicación discreta.

Durante su comparecencia, Navarro llegó a ser preguntada por esta primera reunión con el secretario general del PSOE, Dani Pérez, que nunca llegó a producirse: "Si no se ha celebrado, no ha sido por falta de voluntad de quien les habla: había fecha lugar y hora y quién se encargó de dinamitarlo fue el PSOE de Málaga".

Este relato ha sido desmentido ahora por Dani Pérez para rebatirle a Patricia Navarro su acusación: "Desde el Partido Socialista siempre hemos estado abiertos a reunirnos para tratar los temas importantes de Málaga y su provincia. Y queremos decirle a la presidenta del Partido Popular que nos sentamos a tratar todos los temas cuando quiera. Quiero invitar a la presidenta del Partido Popular, a Patricia Navarro, a que nos reunamos cuando ella quiera, donde quiera y a la hora que quiera. Pero esperemos que no haga lo que ha hecho en las dos últimas ocasiones, que teníamos ya citada y estábamos pendientes de una reunión y horas antes siempre el secretario general del Partido Popular nos llamaba diciendo que no podíamos mantener esta reunión".

Eso sí, Pérez añadió con una intención muy concreta que "hay mucho de lo que hablar". "Nosotros estamos abiertos a hablar de Málaga, en positivo, para hablar de los temas que le interesan a los andaluces. Por ejemplo, del cierre del colegio Domingo Lozano, un colegio público, donde la Junta de Andalucía en los últimos años no ha hecho nada y el Ayuntamiento tampoco. O que hablemos también de la situación de crisis que está viviendo el sistema sanitario andaluz, el SAS, que está en una crisis permanenente mientras los malagueños y las malagueñas están viendo cómo se tiran meses y meses, incluso años, en listas de espera inabarcables", agregó el dirigente socialista.

Críticas del PP

A juicio de la presidenta del PP, Patricia Navarro, si los diputados y senadores socialistas no pelean para que la provincia "no vuelva a estar ausente" en las cuentas para 2024 que elabora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "más les vale que se busquen un huequecito en las listas de Lleida, Álava o Lugo".

Esa más, Navarro invitó a poner fin al "poco predicamento y la escasa influencia del PSOE de Málaga" en la decisiones que toma el Gobierno de Pedro Sánchez: "El PP trabajará en iniciativas y enmiendas para que Málaga deje de ser la gran perjudicada y deberían contar con el apoyo de los diputados malagueños del PSOE, que si votan una vez más lo que él Gobierno les pone por delante estarian traicionando la confianza de los malagueños que los han elegido; es necesario que respondamos y estemos a la altura de las circunstancias, que miremos por Málaga y Andalucía por encima del escaño y de cualquier otra cosa".

En una línea que no abandonó la beligerancia pese a su gesto de mano tendida, Navarro aseveró que "la gran amenaza que tiene Málaga para seguir siendo locomotora económica se llama Pedro Sánchez". "Sus políticas suponen un enorme riesgo y ya tenemos la experiencia de la anterior legislatura; se nos ha ninguneado y menospreciado por parte de ese Gobierno una y otra vez, la prueba son los Presupuestos Generales del Estado, en los que un año tras otro Málaga era la gran ausente", insistió la presidenta provincial del PP.

Observatorio Económico

Para interactuar con una realidad tan marcada por la inflación, en la primera reunión del año del Comité de Dirección se aprobó la puesta en marcha del Observatorio Económico y de Precios del PP de Málaga, que tendrá al frente al teniente alcalde y concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.

De esta herramienta de nueva creación formarán parte "profesionales y expertos procedentes de la universidad, otros ámbitos de la formación o la empresa privada y harán análisis trimestrales de la situación económica y de las políticas públicas", según explicó Navarro.

"Este mes de enero lo viviremos mucho más cuesta arriba que en bastantes otros años, debido al contexto de hiperinflación y a la inacción del Gobierno de España; lejos de ayudar a los ciudadanos, el Gobierno de Sánchez ha subido los impuestos y los precios públicos", agregó la presidenta provincial del PP.