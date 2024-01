Después de tres años y cuatro cursos escolares sin un espacio propio, los cerca de 130 alumnos que reciben educación para adultos en Nuevo San Andrés han vuelto a pedir a la Junta de Andalucía una sede definitiva.

El próximo mes de febrero hará tres años de la clausura por grietas del edificio municipal de la calle Cámara que acogía la Sección Permanente (SEP) San Andrés. En este periodo sin sede, cerca de 130 alumnos, la mayor parte mayores de 65 años, están recibiendo las clases por la tarde, de 4 a 9, en el vecino Instituto Profesor Isidoro Sánchez de materias como inglés, cultura general, memoria o hábitos saludables.

Como informa a este diario María Victoria Martín, una de las alumnas de la SEP San Andrés, el pasado octubre solicitaron por carta una nueva reunión con el delegado de Educación, Miguel Briones, «para desbloquear esta situación», rezaba la misiva.

«El delegado nos dijo en abril que se iba a reunir con nosotros pero hasta ahora no sabemos nada», cuenta María Victoria Martín, que explica que además de pedir la reunión presentaron unas 200 firmas reclamando una sede definitiva.

Alumnas como Beni recuerdan que la sede que tuvieron que desalojar en la calle Cámara era de una sola planta, algo que no ocurre en el Instituto Profesor Isidoro Sánchez, que además no tiene ascensor: «Llevamos mucho tiempo con esta lucha pero no nos hacen caso, aquí estamos de prestado subiendo escaleras personas que como yo, ha tenido una bursitis de cadera y me cuesta muchísimo trabajo tener que subirlas porque no hay ascensor».

«Es que también hay personas con andador que les cuesta muchísimo subir las escaleras», cuenta por su parte Loli, otra alumna.

Victoria Martín detalla que «a lo mejor estamos en esta clase y ahora nos pasan a otra», por lo que a veces suben a la primera planta del instituto «y la mitad de las veces, si vamos 25 personas, tenemos que coger sillas de otras clases porque faltan y abajo no podemos estar porque están dando clase».

El alumnado consultado por La Opinión de Málaga destaca las buenas condiciones que tenían en el edificio municipal que tuvieron que desalojar por unas grietas que en estos tres años han aumentado de tamaño.

Se da la circunstancia, cuenta una alumna, que vecinos de Nuevo San Andrés se han llegado a ofrecer al Ayuntamiento para reparar el edificio.

Para los estudiantes, la mejor opción sería ocupar la planta baja de un módulo vacío de administración del antiguo CEIP Francisco de Goya, contiguo al Instituto Profesor Isidoro Sánchez.

También era la mejor opción para el Ayuntamiento de Málaga, quien en boca del exconcejal de la Carretera de Cádiz Luis Verde, comentó en marzo de 2021 a este diario, al mes del desalojo de la calle Cámara, que el colegio era «más grande», tenía «mejor ventilación» y estaba «mejor situado», aunque precisaba que se trataría de una decisión de la Junta de Andalucía.

«Pero el instituto está arreglando el colegio para trasladarse», apunta Victoria Martín. A su lado, Ángeles, otra alumna, se pregunta: «Si antes había muchos analfabetos, ¿por qué nos cierran los colegios de adultos?»

Respuesta de la Junta

Un portavoz de la Consejería de Educación informó de que el Isidoro Sánchez «tiene autorizadas nuevas enseñanzas de Formación Profesional», en concreto la familia de Mecánica que ahora se encuentra en el IES Politécnico Jesús Marín.

Para poder trasladar estas enseñanzas el portavoz precisó que «se requiere una ampliación de espacios», lo que supondrá «incorporar al instituto el edificio del antiguo CEIP Francisco de Goya». El edificio será reformado «al completo y una vez concluida la obra se podrá verificar si hay disponibilidad de alguna dependencia que pueda utilizarse para otros fines».