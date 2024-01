El nuevo rector de la UMA dará a conocer su equipo de gobierno la próxima semana

El inicio de una nueva etapa con el cambio de rector se ha hecho visible en la Universidad de Málaga (UMA) justo después de las vacaciones navideñas y con el recién estrenado 2024. Teo López comenzó a trabajar de forma oficial el pasado martes al frente de la institución académica malagueña y dará a conocer la próxima semana el equipo de gobierno que ha confeccionado. Aunque en un principio tenía previsto hacerlo al final de esta misma semana, finalmente lo ha retrasado unos días, según confirmaron fuentes cercanas al rector. Sobre todo, Teo López anunciará los nombres de los vicerrectores que se ocuparán de las diferentes áreas.

Y ellos se sumarán a los tres ‘compañeros de viaje’ que ya ha elegido para su periplo en el Pabellón de Gobierno. Es decir, a los de la nueva secretaria general, la profesora de Derecho Administrativo Elsa Álvarez; la nueva gerente, Rosario Gómez; y el nuevo responsable de Personal, Jesús Bonill.

Relevo

El relevo en el Rectorado fue una realidad sin vuelta atrás el pasado martes, cuando Teo López llevó a cabo su primera jornada oficial de trabajo al frente de su nueva responsabilidad. Para ello, fue necesario que un día antes, el lunes 8 de enero, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) certificase su nombramiento, tras el reconocimiento de su elección aprobado el pasado 27 de diciembre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Sendos trámites eran necesarios para formalizar su acceso al puesto de máximo responsable una vez que, el 12 de diciembre, se convirtió tras la celebración de una segunda vuelta en el ganador de las elecciones para rector de la UMA, a las que concurrieron inicialmente otros tres aspirantes más.

El mismo lunes, el BOJA también oficializó el final de la etapa como rector de José Ángel Narváez, quien se marchó tras agotar los dos periodos de cuatro años que estaban permitidos. A partir de ahora, la duración del mandato no será la misma y se ha introducido la novedad de un único periodo de seis años sin derecho a la reelección.

Acto en Sevilla

La llegada de Teo López al Rectorado se verá refrendada por el escaparate definitivo que implica el acto institucional en el que los rectores andaluces toman posesión en Sevilla, acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía. Aunque todo apuntaba a que esta puesta de largo se celebraría durante la segunda mitad del presente mes de enero, finalmente se ha perfilado para el próximo mes de febrero siguiendo la agenda de Juanma Moreno.

Aunque Teo López ha fijado como una de sus prioridades más inmediatas la negociación de la financiación con el Gobierno andaluz, durante la primera puesta de largo que compartirá con Moreno no le quedará otra que encomendarse a la diplomacia y dejará la beligerancia para un marco más apropiado.

Así lo aseguró en una entrevista concedida la semana pasada a La Opinión de Málaga: «Intentaré hacer un discurso institucional, que es lo que le corresponde a la toma de posesión de un rector. Habrá mucho tiempo y muchas ocasiones para que, de forma inmediata, ambas instituciones se sienten y conversen. Estoy seguro de que la Junta de Andalucía tendrá el mismo interés que la propia universidad en que Málaga cuente con la universidad que se merece. Con la financiación adecuada para que sea la universidad competitiva que ha sido siempre. No me pasa por la cabeza que no vayamos a tener una colaboración absolutamente positiva ambas instituciones para ir de la mano y salir de la situación económica en la que nos encontramos», manifestó el rector.

Juan Teodomiro López Navarrete (Badajoz, 1960) ha sido durante los últimos ocho años vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMA. Se licenció en Ciencias Químicas en 1982 en la Universidad de Extremadura y hace justo 40 años, en enero de 1984, llegó a Málaga para hacer su tesis doctoral.

En 1985, obtuvo su doctorado en Química Física. Durante su formación, realizó estancias en universidades nacionales e internacionales, entre las que destaca el Instituto de Química y Materiales ‘G. Natta’ del Politécnico de Milán (Italia). Desde allí regresó a España para ingresar como profesor titular en la Universidad de Málaga en 1990.