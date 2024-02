La Málaga más urbana, captada en imágenes

Dan camina cámara en mano para fotografíar los rincones y situaciones cotidianas que escapan a veces a nuestros ojos. Como él Christian, que a través de su objetivo busca la perfecta combinación entre lo callejero y lo documental. Como la foto de la foto de dos turistas frente a una heladería o los ajedrecistas de la calle Larios.

La Málaga del día a día, callejera, de barrio y tradiciones es la protagonista en las imágenes de estos dos fotógrafos, que abandonaron sus países para trasladarse a la capital. Tanto Dan como Christian llegaron a la ciudad tras la pandemia. Christian Machowski, empresario alemán, lo hizo hace dos años y medio, pero Málaga no es una ciudad desconocida para él: «Conozco Málaga desde hace más de 20 años, ya que soy malaguista desde 2003. Nos encanta y nos sentimos muy a gusto en la ciudad», cuenta.

Dan Gamboa, natural de Colombia y arquitecto, llegó a la capital porque la crisis sanitaria le obligó: «Vivía en China, pero empezó la pandemia y me quedé atrapado en Rumanía y ante las complejidades de la pandemia me di cuenta que mi vida no iba volver y decidí trasladarme a Málaga», recuerda.

Un bar de Málaga. | DAN GAMBOA / chaima laghrissi. málaga

«La luz de Málaga es mágica», reza un tweet de Christian. Una luz que inspira a este alemán: «Me gusta observar la vida en el centro de la ciudad, que ofrece una luz fantástica por la mañana y a última hora de la tarde», dice. Tanto Gamboa como Machowski capturan la esencia de Málaga por diversión, sin embargo sus fotografías acumulan miles de seguidores en redes.

«Málaga es extremadamente versátil en lo que se refiere a lugares, vistas y una luz única, y en una ciudad que está cambiando tanto, siempre hay algo nuevo que descubrir», afirma Machowski.

El estilo fotográfico del empresario alemán es una mezcla de fotografía callejera y documental: «Me gusta captar la ciudad tal y como la veo. Mi fotografía no trata de promocionar Málaga, las imágenes que tomo simplemente capturan momentos, lugares, situaciones, la luz y la atmósfera únicas de Málaga, pero probablemente también reflejan el amor que siento por esta ciudad. Siempre digo a la gente que éstas son sólo fotos. Sin política, sin agenda, sólo fotos».

Mismo estilo sigue Gamboa, al que le gusta desmarcarse de la fotografía postal: «Me gusta explicar la escala del individuo contra la ciudad, la identidad de las personas y cómo se desenvuelven en esta realidad, que se sale de la fotografía postal eso no me interesa la fotografía», explica. Asimismo juega en sus fotografías con la nostalgia de la Málaga que fue de hace un par de años y la Málaga del ahora: «Málaga es una ciudad que vive en constante renovación, cambia de una manera muy rápida hasta para sus mismos habitantes», indica.

Mercado de Atarazanas. / CHRISTIAN MACHOWSKI

Los lugares más fotografiables

Las vistas desde lo alto de la Alcazaba, las puestas de sol desde el Muelle Uno, los cambios en el paisaje de la ciudad, los edificios del Paseo Reding y más allá, la singularidad de Pedregalejo y El Palo, La Victoria, los cambios en calles como Carretería y Álamos o el oasis de calma que es la calle Mundo Nuevo con sus vistas de nuestra ciudad; son algunos de los lugares y momentos que más atraen de la capital a Christian.

Para el fotógrafo colombiano, Málaga «da mucho juego, porque no sabes qué esperar de ella»: «Es una ciudad que urbanísticamente no te aburre. Te genera rincones urbanos especialmente los barrios y hablan de una forma magnífica», apunta. Y aunque Dan capta la ciudad en su día a día y cómo evolucionan los barrios, su fascinación por la Semana Santa se traslada a la cámara: «Soy ateo, pero es una celebración que a pesar de que la ciudad evoluciona, la tradición sigue ahí y logra reunir a muchos». Entre sus lugares favoritos: La Trinidad, el Barrio de Lagunillas o los Asperones son algunos de «los sitios más maravillosos» para fotografiar.

«Si te aburres de fotografiar Málaga, es porque ves siempre los mismos lugares», reitera Gamboa.