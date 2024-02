La Diputación pide por unanimidad al Gobierno que impulse el tren litoral y suspenda el peaje en la autopista de la Costa del Sol

El proyecto ferroviario que más tinta está derramando en este preciso instante se ha asomado al Pleno de la Diputación de Málaga para alcanzar unas cotas de unanimidad que no siempre se producen entre fuerzas de distinto signo. La institución provincial solicitará al Gobierno central -tras los votos a favor del PP, PSOE, Vox y Con Málaga- que impulse el tren litoral y suspenda temporalmente el peaje en la autopista de la Costa del Sol. Así se contempla en una moción que fue presentada por el PP y, posteriormente, ha tenido en cuenta las enmiendas planteadas por otros grupos políticos.

En concreto, para hacer ver que con la actual línea de Cercanías entre Málaga y Fuengirola no es suficiente, al Ejecutivo nacional se le reclama que “ponga en juego toda su capacidad para ejecutar una infraestructura ferroviaria que conecte las localidades más pobladas de la Costa del Sol y alcance el Campo de Gibraltar”.

Fin al peaje de la autopista

Además de esta necesidad de "impulsar el tren del Mediterráneo andaluz", se desliza una reivindicación paralela encaminada a atenuar los atascos en la autovía de la Costal del Sol y, por ende, a que los conductores dejen temporalmente de pagar el peaje al circular por la AP-7. Para ello, se pide que "el Gobierno suspenda temporalmente, asumiento el coste de dicha suspensión, el peaje en la Autopista de la Costa del Sol hasta que el tren litoral llegue a Marbella y Estepona".

Esta misma petición para la liberalización del peaje ya fue alumbrada esta misma semana por las respectivas mancomunidades de municipios de la Costa del Sol Occidental y del Campo de Gibraltar.

Las declaraciones de Santano

A la moción aprobada por la Diputación también se asoma la polvareda suscitada por el Secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien en un foro celebrado en Málaga el pasado 2 de febrero aseguró que el Gobierno central no tenía, en este momento, "datos que permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol”. Así, en el texto al que ha dado luz verde el ente provincial malagueño, se acuerda "instar al Gobierno de España, concretamente al Secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, a que rectifique y asuma la necesidad de impulsar el tren del Mediterráneo andaluz".

Fueron, precisamente, las reticencias a impulsar esta infraestructura expresadas por Santano las que sirvieron de detonante para que el PP de Málaga -que también ha reclamado a los partidos una 'Alianza por Málaga' sobre este y otros proyectos- se decidiera a presentar mociones en la dirección contraria en las instituciones públicas de la provincia.

Vista del Pleno de la Diputación. / La Opinión

En el texto consensuado con el resto de fuerzas en la Diputación también se le solicita al Ejecutivo central que "explique qué ha ocurrido con los 8,4 millones de euros presupuestados en los últimos diez años para llevar a cabo estudios sobre el tren litoral; que explique qué se ha hecho a raíz del documento que presentó en enero de 2018 el ministro de Fomento Iñigo de la Serna; y que impulse el estudio más actualizado para desarrollar el tren mediterráneo andaluz".

Asimismo, se incluye una petición de la confluencia de izquierda Con Málaga para instar también al Gobierno a "desarrollar la resolución a propuesta del Grupo Por Andalucía, aprobada en el último Debate de la Comunidad, por el que en base al artículo 64 del Estatuto de Autonomía se pida al Gobierno de España que le transfiera las competencias ferroviarias a nuestra comunidad autónoma". Eso sí, se añade el matiz de que el traspaso de competencias se haga efectivo "siempre y cuando se asegure por parte del Gobierno de España la culminación de la red ferroviaria incluyendo el tren mediterráneo andaluz hasta el Campo de Gibraltar y las transferencias, con carácter previo a asumir dichas competencias".

Reacciones políticas

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), señaló que era "un día importante para la provincia de Málaga" porque "todos los grupos políticos han sido responsables en pedir al Gobierno de España la solución de uno de los grandes problemas que hay que resolver en la provincia de Málaga, que es la movilidad".

Así, Salado insistió en "la falta de infraestructura ferroviaria para conectar toda la Costa del Sol, incluso con el campo de Gibraltar" y abogó por "no frenar el crecimiento económico de nuestra provincia y de Andalucía, yo creo de toda Andalucía, por la falta de esta infraestructura".

"Mientras todo sucede, hay que tomar medidas a corto plazo que mejore esa movilidad, como es la suspensión del peaje en la autopista 7 de la Costa del Sol; es de sentido común, es de recibo que se adopten urgentemente estas medidas, y creo que todos los grupos políticos somos conscientes de esta necesidad", añadió Salado.

Por su parte, el portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Josele González, recalcó que el PSOE "siempre va a defender y a apoyar lo mejor para Málaga, gobierne quien gobierne en Madrid"."Somos coherentes, hemos respaldado estos planteamientos cuando el PP gobernaba y lo hacemos ahora que gobierna el PSOE; hemos reivindicado estos proyectos como alcaldes, yo cuando era alcalde de Mijas y Pepe Bernal cuando lo era de Marbella, y lo hacemos ahora que estamos en la oposición", manifestó González.

Eso sí, el portavoz socialista consideró que "quien no está siendo coherente es el PP, que dependiendo del color del Gobierno central vota una cosa u otra". "Lo vemos también cuando traemos iniciativas para mejorar la sanidad o la educación en la provincia y el PP siempre vota en contra porque no quiere importunar al señor Moreno Bonilla, de la misma forma que no lo quería hacer antes con el señor Rajoy", recalcó.