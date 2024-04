Málaga Tech Games congregará a 15 empresas tecnológicas y más de 1.000 trabajadores: "Es la mayor ‘olimpiada startupera’ del mundo"

Los Málaga Tech Games, un evento deportivo organizado por las principales compañía tecnológicas de la capital con el objetivo de estrechar lazos y crear comunidad entre los trabajadores y empresas de esta industria, cumplen su tercera edición y congregarán este año a 15 empresas participantes y 1.000 trabajadores de 25 países, que competirán en 11 disciplinas deportivas. El evento tendrá lugar los días 27 y 28 de abril en las instalaciones de Inacua.

La innovadora competición surgió en 2022 a raíz de una broma que puso en Twitter el fundador de VirusTotal, Bernardo Quintero, que retó a otras empresas tecnológicas de Málaga a unas "olimpiadas startuperas", en alusión al término startup (empresa emergente). Quintero y sus compañeros emprendedores Joaquín Cuenca (Freepik), Manu Heredia (BeSoccer) y Luis Hernández (Uptodown) pusieron en marcha un encuentro que se ha convertido ya en un evento deportivo sin precedentes en la industria tecnológica internacional.

"De hecho no hay ningún caso conocido similar, si además tenemos en cuenta las empresas participantes, muchas de ellas referentes en su sector no sólo en España sino en todo el mundo", comentan los organizadores, que han presentado este jueves la tercera edición de los Málaga Tech Games.

BeSoccer, dayOne Caixabank, Derivco, Epam, Freepik, Oracle, Plytix, Ravenpack, SDWorx, Simur, Tupl, Uptodown, Verisk, Virus Total y Vodafone Innovation Hub serán las participantes de un evento "cargado de diversión, salud, deporte, compañerismo y aire libre".

Hay además un fin solidario, ya que, gracias al trabajo de Paelleros Sin Fronteras, todo lo recaudado se destinará a la causa de AVOI, asociación malagueña de voluntarios que se dedica a ayudar a niños y niñas ingresados en el Hospital Materno-Infantil, para que su estancia sea lo más llevadera posible.

En el acto de presentación, celebrado en las instalaciones de la fábrica Cervezas Victoria han estado Bernardo Quintero y Luis Hernández (CEO de Uptodown), como ‘padres’ de la idea, junto a Marta Sisí (Head of HR de Freepik), otra de las empresas fundadoras; Mario García (COO de Tupl), presente desde la primera edición; y Sofía Schneider (Site Leader de Oracle) como representante de las nuevas compañías que se suman al evento.

Además, Sarah Almagro, campeona de España, de Europa y del Mundo de Parasurf, medalla de Oro de Andalucía al Mérito Deportivo y ejemplo de superación, optimización de la tecnología y la competitividad, ha aceptado el ofrecimiento de ser la madrina de esta tercera edición de los Málaga Tech Games, pues nadie mejor que ella representa los valores de crecimiento personal y profesional que las empresas participantes desean transmitir.

Un espíritu de colaboración empresarial

Quintero, responsable del centro de Ciberseguridad de Google, ha explicado que no se esperaba que el tuit que mandó en 2022 tuviera tanta repercusión. "Cuando lo lancé hacía tiempo que no nos veíamos (refiriéndose a sus compañeros emprendedores de Uptodown, Freepik y BeSoccer). Lo bueno es que recogieron el guante y que además todos los trabajadores de las empresas se unieron y finalmente todo germinó en la primera edición de los Málaga Tech Games. Ese espíritu de las partidas de futbolín que compartíamos se ha convertido en mucho más y para nada me lo esperaba, se superaron todas las expectativas", ha apuntado.

Por su parte, Hernández ha destacado que estas particulares olimpiadas "representan perfectamente el espíritu de las empresas tecnológicas de Málaga, que somos permeables y conectamos, tanto las compañías como nuestros propios empleados".

"Hay un espíritu de colaboración permanente entre nuestras empresas. Aprendemos unos de otros, tenemos máxima transparencia y colaboración. Esa característica de la Málaga tecnológica es la que más valor tiene”, ha añadido.

La presentación de Málaga Tech Games, en las instalaciones de Cervezas Victoria en Málaga. / L. O.

Marta Sisí, de Freepik, ha afirmado que esta cita les reporta muchos beneficios. "En Freepik ya contamos con 550 trabajadores y para los Málaga Tech Games nosotros hacemos preolimpiadas en la empresa, celebramos partidas de todos los deportes. Hacemos que trabajadores de distintos departamentos compartan experiencias, ya que no todos se conocen personalmente. Internamente, esos son los beneficios que nos ha traído hasta ahora, y externamente también nos ha permitido conectar con otros compañeros de otras empresas, con las que intercambiamos momentos", ha relatado.

El COO de Tupl, Mario García, ha recordado que la empresa cumple ahora diez años, por lo que este evento les sirve para traer a todos sus trabajadores de distintas partes del mundo para que estén presentes también en su aniversario. "Convivencia es la palabra de lo que se genera en el equipo dentro de nuestra empresa. Y a nivel externo convivencia también con otras compañías. Es fantástico", ha asegurado.

Sofía Schneider, de Oracle, ha mostrado su satisfacción de participar este año. "Para nosotros, con casi 600 empleados en Málaga, nos ayuda a conocernos mejor entre nuestros propios trabajadores y también para conectar con otras empresas del ecosistema malagueño", señala.

Por último, Sarah Almagro ha agradecido el haber sido elegida como madrina del evento y ha aportado a los asistentes consejos para afrontar los Málaga Tech Gamesa partir de su experiencia. "Para ir a una competición es importante disfrutar pero también hay que ir a ganar. Creo que el deporte te hace desarrollar valores muy importantes no solo para la vida, sino que aplicados a la empresa también sirven: salud mental, colaboración, competitividad y trabajo en equipo", ha explicado.

Málaga Tech Games cuenta, junto a la implicación de las 15 empresas participantes, con la colaboración de Inacua, CreDo, Deporte y Empresa, Vive, Cervezas Victoria, Coca Cola y Paelleros Sin Fronteras.