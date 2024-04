El PP de Málaga lanza una campaña para visibilizar "la silla vacía que el Gobierno de Sánchez deja en esta provincia"

El PP de Málaga ha metido una marcha más en su estrategia de la repetición, con la que un día sí y otro también le reprocha al Gobierno central de Pedro Sánchez los proyectos y compromisos que tiene pendientes con la provincia. Sus continuas reivindicaciones al Ejecutivo progresista cobrará ahora una dimensión más, con un sentido metafórico, a través de la campaña 'La silla vacía', articulada "para denunciar la ausencia y dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez con todos los grandes proyectos de Málaga”. Así lo explicó el secretario general del PP de Málaga, el antequerano José Ramón Carmona, al referirse a la acción que la formación de centro-derecha desarrollará durante las próximas semanas y que mostrará en redes sociales "proyecto a proyecto que el Gobierno ignora en Málaga".

Se trata de "una iniciativa para visibilizar las veces que el Gobierno de España deja la silla vacía en cuestiones que afectan a la provincia de Málaga y ralentizan su crecimiento", según expuso Carmona junto a la diputada nacional María del Mar Vázquez". "Pedro Sánchez lleva seis años ninguneando y maltratando con su ignorancia a esta provincia, una de las más dinámicas, pujantes y que más aporta a las arcas estatales”, insistió el número 2 del PP de Málaga para serle fiel al sujeto, al verbo y al predicado de la oratoria que le caracteriza.

“Ya ha pasado una legislatura perniciosa al máximo con esta provincia y no podemos permitir que se repita, no podemos seguir siendo de las últimas en inversión y soportando el desprecio permanente del Gobierno de España, y eso que el Ejecutivo recaudó el pasado año más de 4.600 millones de euros vía impuestos en la provincia, registrando un récord recaudatorio por tercer año consecutivo", agregó Carmona.

"Numerosas ausencias"

Al referirse "a las numerosas veces que la silla se ha quedado vacía por la ausencia del Gobierno de España", Carmona recalcó que "la última fue el pasado viernes con el izado de la primera viga del que será el nuevo tejado de la Catedral de Málaga, una obra fundamental para evitar mayores problemas en el primer templo de la ciudad y uno de los monumentos más importantes de la provincia y de Andalucía".

“El viernes estaban todas las instituciones menos una: el Gobierno de España, que no ha dicho ni esta boca es mía; es muy importante que los malagueños sepan que no tenemos gobierno de España en Málaga, que estará para otros territorios, pero no para esta provincia”, apuntó.

Tren litoral

En su intervención, Carmona no perdió de vista los dos grandes caballos de batalla sobre los que el PP suelta el mayor peso de sus continuos reproches a Sánchez: la sequía y la movilidad: "Esa silla vacía se repite en otros ámbitos como la lucha contra la sequía, en la ausencia de infraestructuras para mejorar la movilidad y el transporte en la provincia, así como en proyectos importantes como el Auditorio de la ciudad de Málaga".

En este punto, no tardó en echar mano del tren litoral, "de un tren de la Costa del Sol que el ministro Óscar Puente insiste en desechar”. "Cada declaración pública del ministro es para dejarnos claro que este Gobierno va a seguir dando la espalda a nuestra provincia y a los malagueños, las palabras de ayer -por el lunes- dónde dice que va a estar complicado vuelven a evidenciar que este Gobierno no va a mover ni un dedo para una infraestructura que la pasada semana hasta los parlamentarios andaluces del PSOE apoyaron en el Parlamento andaluz”, dijo antes de recordar que los populares llevarán otra Proposición No de Ley al Congreso y una moción al Senado para reclamar "la ejecución del tren de la Costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras".

“Ya le hemos recordado a Puente todos los estudios que hay, con documentos desde hace más de cien años y como ya le hemos desmontado cada una de sus mentiras ahora directamente sus palabras reflejan una enmienda a la totalidad de los proyectos pendientes para Málaga; cada vez que habla el ministro tuitero es para confirmar que no tiene ningún interés ni voluntad en hacer esta infraestructura pero desde el PP de Málaga no vamos a callarnos ni vamos a parar de exigirlo porque es un proyecto fundamental para nuestra tierra y para no asfixiar nuestro crecimiento y nuestro futuro, igual que lo haremos con el tercer carril en la ronda este, las mejoras en los Cercanías, la desaladora de la Axarquía o los trabajos para estabilizar definitivamente nuestras playas”, reiteró Carmona.