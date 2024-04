El PP le envía a Puente los documentos del tren litoral y el PSOE contrataca: "O no os enteráis o mentís sin escrúpulos"

Ya ha transcurrido más de una semana y las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el tren litoral siguen trayendo cola. Tal y como ya avisó este lunes, el PP de Málaga le ha enviado a Puente pruebas que demuestran la existencia de documentos relativos a este proyecto ferroviario de la Costa del Sol. Y el PSOE, lejos de callarse, ha optado por el contrataque: "O no os enteráis o mentís sin escrúpulos", dijo el diputado socialista por Málaga Ignacio López cuando supo que los populares iban a registrar en la Subdelegación del Gobierno un estudio informativo presentado en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy, como muestra de que el ministro del PSOE "miente" al decir que no hay papeles para trabajar en el proyecto ferroviario.

No fue finalmente el secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz José Ramón Carmona sino la parlamentaria en la cámara autonómica Loli Caetano, quien en torno a las once de la mañana acudió este martes en la capital malagueña a la Subdelegación del Gobierno central con los estudios sobre esta infraestructura ferroviaria iniciados en 2015 y presentados en 2018 por Íñigo de la Serna, cuando era el ministro de Fomento del Ejecutivo nacional del PP.

Acompañada por los también parlamentarios andaluces del PP Jéssica Trujillo y José María Ayala, Loli Caetano depositó el documento en el registro de entrada de la Subdelegación para “refrescarle la memoria” y exigirle “transparencia” al titular de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez: "Dado que sí existen papeles relativos a esta infraestructura, haga público el contenido de los informes de los que dispone el Ejecutivo central, especialmente los financiados en los Presupuestos Generales del Estado desde 2005; Puente faltaba a la verdad hace unos días y ha quedado en evidencia ante todos los malagueños y el conjunto de los españoles, sí existen estudios que avalan la necesidad y viabilidad de llevar el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras”, enfatizó Caetano.

Reacción del PSOE

El envío de la documentación sobre el tren de la Costa del SOl anunciado el lunes por la presidenta del PP, Patricia Navarro, suscitó la reacción del PSOE a través del diputado pos Málaga en el Congreso y portavoz de Movilidad Sostenible del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Ignacio López: "O no os enteráis o mentís sin escrúpulos; esos son los estudios del propio ministerio para prolongar el Cercanías, que dijo Óscar Puente que no era competitivo", apuntó el diputado malagueño antes de matizar que el ministro de Transportes en realidad hablaba "de la falta de estudios" en relación a "esa nueva propuesta de altas prestaciones Aeropuerto-Marbella".

Otro argumento que se esboza en el PSOE para desmontar los ataques del PP también apunta a la malinterpretación intencionada de las declaraciones del titular de Transportes, y en este sentido se recuerda que Puente "no dijo que no hubiese papeles sobre este proyecto sino que no había un solo papel con el que poder trabajar" porque un estudio realizado en 2015 no puede tomarse ahora como punto de partida.

"Quién quiera trabajar en materia de infraestructuras de manera seria y rigurosa sabe que no se puede partir de un documento de estudio que tiene nueve años de antigüedad", defienden para restarle vigencia a la documentación rescatada por el PP.

En concreto, Puente se pronunció en la entrevista de Onda Cero en los siguientes términos: "Se me antoja complicado hacer una apuesta de ese tipo o cuando menos en un plazo de tiempo razonable cuando no hay en este momento ni estudio de viabilidad ni declaración de impacto ambiental, no hay un solo papel con el que trabajar".

Óscar Puente presenta la nueva temporada de los trenes turísticos de lujo en una reciente visita a Sevilla. / Efe

Asimismo, la prioridad de un tren de altas prestaciones también fue rechazada el pasado fin de semana por el secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, quien defendió "un Cercanías mejorado para la Costa del Sol Occidental" y abogó por que una hipotética ampliación de la actual línea hasta Fuengirola comenzase con la creación de nuevas estaciones en Mijas.

Debate en el Parlamento de Andalucía

Al entregar la documentación sobre el tren litoral en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la parlamentaria andaluza del PP por esta provincia Loli Caetano se encargó de recordar que este jueves "el PP de Málaga llevará esta reivindicación al Parlamento andaluz", dónde "se debatirá en el pleno una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicita al Gobierno central partidas para impulsar este proyecto y la suspensión del peaje en la Costa del Sol hasta que se materialice esta solución ferroviaria".

Caetano recordó que esta iniciativa de los populares se trasladará también al Congreso de los Diputados y al Senado: “Desde el PP de Málaga instamos al Gobierno a que tenga en cuenta estos estudios, a los que el propio Ejecutivo ha destinado más de 8,4 millones de euros en los últimos diez años, con el objetivo de seguir trabajando y que el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras pueda ser una realidad”, recalcó.