Los empresarios destacan la pujanza de Málaga, pero advierten de los retos: agua, movilidad, vivienda y gestión del talento

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha celebrado este martes su asamblea general, en la que ha destacado el crecimiento económico de la provincia (en 2023 el PIB creció un 3,9% y para este año se espera un 2,7%) y la contribución de su potente sector tecnológico. Sin embargo, los empresarios han recordado que Málaga mantiene una serie de "retos globales" entre los que figura cuestiones como la mejora de la movilidad y los recursos hídricos, resolver los actuales problemas del precio de la vivienda o impulsar la gestión del talento, para adaptar los perfiles profesionales a las necesidades actuales de las empresas.

"Málaga sigue avanzando y va a seguir creciendo, pero con unos retos importantes", ha comentado el presidente de la CEM, Javier González de Lara, al término de la asamblea y justo antes del comienzo del Foro Empresarial 'Nuevos retos, nuevos escenarios', que este año lleva el título 'Málaga en (R)evolución'.

El responsable de la CEM ha afirmado que la innovación y tecnología son dos vectores que están impulsando de forma significativa a la economía de Málaga, junto a la industria turística, el sector agroalimentario, el transporte el comercio.

González de Lara ha recordado que Málaga sigue siendo líder en Andalucía en creación de actividades económicas (este año se están creando 700 empresas al mes) y de empleo, aunque ha apuntado que este 2024 "no es un año fácil", al seguir rodeado de factores nacionales e internacionales que generan incertidumbre. Málaga también alcanzó en 2023 la cifra "histórica" de 116.000 autónomos, con lo que se situó en segundo lugar en toda España.

En cuanto a los retos de la provincia, ha citado la "amenaza" que sigue suponiendo la actual situación de sequía, las necesidades de nuevas infraestructuras de movilidad (entre las que ha citado el tren litoral" o la escasez de suelo industrial y de oficinas, que limita la instalación de nuevas empresas en Málaga. También se ha referido al problema del acceso de la vivienda, sobre todo para los jóvenes, y la necesidad de mejora la gestión del talento para adaptar la formación de los nuevos profesionales a las demandas cotidianas de las empresas.

Los empresarios reconocen que la tasa de paro continúa siendo muy alta en Málaga (16,4% de la población activa al término de 2023) pero lo han achacado al hecho del continuo incremento de la población activa, que hace que el desempleo no baje a pesar de que sigan creando puestos de trabajo.

"No recuerdo que la tasa de paro haya bajado nunca del 10% y eso es consecuencia, no ya de su capacidad de absorción de empleo, sino del crecimiento de su población activa, que aumenta un 5% anual, un ritmo muy elevado. Eso no es negativo, sino una señal de la apertura, de la capacidad que tiene Málaga de absorber mano de obra de otros y de España", ha apuntado. La provincia se mueve actualmente en niveles récord de empleo con casi 727.000 ocupados a cierre de 2023.

El debate de la tasa turística

González de Lara, ha explicado también que cuanto estudia la situación del turismo, no se debe hablar "de un problema exclusivamente de financiación, sino de sostenibilidad y de convivencia entre vecinos y visitantes" "Ahí tenemos que ahondar con humildad, serenidad y rigor para ver qué está sucediendo" para que el turismo sea un factor "de generación de conflicto", ha señalado. A su juicio, "el turismo es lo contrario, es la industria de la paz", la "bandera" de Andalucía y "un gran elemento dinamizador de la economía andaluza y malagueña, que da empleo a más de 450.000 personas".

Según el presidente de la CEM y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la decisión en la reunión de este lunes de no aplicar la tasa turística "fue la correcta", porque "es mejor esperar y analizar con rigor cuándo aprobar ese impuesto turístico, si es que procede aprobarlo". Ha añadido que los empresarios "no están de acuerdo con que se apruebe", pero sí están "dispuestos a analizar con rigor" la situación.

En la reunión con la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se produjo "un debate intenso" tras el que llegaron "a la conclusión de que no era el momento aún para la aprobación de una nueva figura impositiva, que no es una tasa, sino que sería un impuesto al turismo".

Según ha detallado, el encuentro se desarrolló "en un tenor de serenidad y sensatez" y las tres partes coincidieron en que "hay que analizar los factores, datos y elementos de juicio para tener un criterio más sólido de las razones que llevan no solo a que la financiación de los ayuntamientos tendría que modificarse, sobre todo de los turísticos", sino que habría que analizar "criterios de sostenibilidad".

Foro empresarial

El Foro Empresarial 'Nuevos retos, nuevos escenarios', bajo la denominación este año de 'Málaga en (R)evolución', ha sido presentado por Javier González de Lara junto al consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Como participantes figuran la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, Marta Blanco; el CEO y cofundador de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón; el fundador de VirusTotal y director del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, Bernardo Quintero; el fundador y presidente de MEDAC, Paco Ávila; y la directora de Tecnología e Innovación de Eurecat, Myriam García-Berro.