ASAEC: alimentos, acompañamiento y apoyo para los más desfavorecidos

La Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía (ASAEC) fue fundada hace 30 años y desde hace 15 tiene su sede en el antiguo colegio público Virgen del Rocío, en la barriada de Carranque. Además de la zona donde tiene su sede, ASAEC cubre las necesidades de otros dos barrios como son Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero.

ASAEC fue reconocida en junio de 2021 por la Junta de Andalucía para intervenir en el Programa de distribución de frutas y hortalizas frescas de la Consejería de Agricultura (FAGA), programa en el que, junto al comedor social, colabora Fundación Unicaja con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades, la cobertura de necesidades básicas, la integración de colectivos vulnerables para reducir la brecha social, la autonomía de las personas, el fortalecimiento del tejido comunitario, el impulso a la autonomía personal y la disminución de las desigualdades. Un apoyo que va mucho más allá de la entrega de alimentos, con una filosofía que se basa en una intervención integral, que no solo atiende las necesidades urgentes sino que también favorece la creación de comunidades más cohesionadas.

Además de la entrega de alimentos, ASAEC proporciona acompañamiento social a través de una atención íntegra. / ALEX ZEA

«Hace poco más de un año eran 80 y hoy en el comedor social estamos diariamente facilitando 180 menús solidarios, cien menús más que los usuarios pueden consumir en su casa o en nuestras instalaciones, y que están compuestos de primer y segundo plato, postre, bebida y pan para esas 180 personas que son derivadas por los propios servicios sociales del Ayuntamiento», comenta Antonio Paneque, presidente de ASAEC y fundador de la ONG, quien hace hincapié en un dato revelador: casi un 60% de las personas que reciben los menús «tiene un trabajo remunerado pero sus nóminas no les permiten llegar a fin de mes, en una clara demostración de la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo muchos trabajadores en Málaga».

Con este dato se confirma la idea del cambio de perfil de los usuarios en los últimos años que utilizan este servicio. «No es el perfil del usuario que teníamos en el año 95 cuando empezamos, que eran personas excluidas socialmente, con adicciones muy graves y de las zonas más deprimidas de la ciudad”, afirma Paneque.

Acompañamiento y apoyo

Trabajadores sociales, técnicos de inserción laboral, orientadores, abogados, etc. Todo un equipo de profesionales trabaja en coordinación con los centros de servicios sociales comunitarios, con el fin de atender a familias y personas que pegan en la puerta de ASAEC solicitando información y pidiendo acompañamiento y consejo. «Creemos firmemente en los servicios sociales públicos, pero nosotros estamos como complemento, y atendemos otras necesidades que trabajamos todos los días, como puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital u otro tipo de ayudas porque se da la circunstancia de que muchos de ellos es la primera vez que se acercan a una ONG como la nuestra», afirma el fundador de ASAEC.

ASAEC y Fundación Unicaja trabajan para combatir la vulnerabilidad social mediante la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas / ALEX ZEA

El programa FAGA (Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas), gestionado en España por el Fondo Español de Garantía Agraria, es un programa de distribución de alimentos gratuitos para personas desfavorecidas que, en el caso de ASAEC, se complementa con otras acciones como son los economatos sociales (ASAEC tiene dos, uno en su sede de Virgen de la Servita, y otro en la calle Doctor Escassi). En nuestra ciudad, ASAEC y Fundación Unicaja trabajan de la mano para combatir la creciente vulnerabilidad social mediante la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas, garantizando de este modo el acceso a productos frescos en los distritos malagueños en los que actúan. La distribución de estos alimentos, en un contexto de inflación y crisis, se erige como una necesidad imperiosa para las familias y personas en situación de vulnerabilidad, que suelen priorizar alimentos más económicos y menos nutritivos, por lo que este proyecto aborda directamente esta carencia, impactando positivamente sobre la salud de los beneficiarios.

Colaboración con más de una decena de ONGs

Para llevar a cabo esta acción, se trabaja en colaboración con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y la Junta de Andalucía para coordinar la recepción de productos frescos, que se almacenan en Mercamálaga, garantizando trazabilidad y frescura. Desde ASAEC se distribuye entre las entidades receptoras (asociaciones y ONGs que a su vez la distribuyen a sus usuarios). En total ASAEC trabaja con catorce asociaciones), coordinan la gestión documental y supervisan la trazabilidad de los productos.

ASAEC tiene su comedor social en la calle Virgen de Servita, 6, en Carranque / ALEX ZEA

«Este es un programa conjunto con la Junta de Andalucía y en el que está involucrada Fundación Unicaja. Las cooperativas nos facilitan las frutas y verduras y las distribuimos a través de más de una decena de ONGs en Málaga que cubren las necesidades de los distintos distritos. El año pasado llegamos a 956.000 kilos de frutas y verduras distribuidas, casi un millón de kilos», comenta. Este programa impacta positivamente en 950 beneficiarios directos de ASAEC y en 21.780 personas atendidas por entidades respaldadas por la asociación, o lo que es lo mismo unas 4.500 familias.

Antonio Paneque quiere destacar las sinergias entre las esferas pública y privada en lo referente a la ayuda social integral «trabajamos con mucha coordinación. No es solamente darle alimentos a la gente, es darles ese acompañamiento, ese calor que necesitan cuando tocan a nuestra puerta».

Con una labor diaria, constante y profundamente arraigada en la realidad social de Málaga, ASAEC y Fundación Unicaja continúan demostrando que la acción conjunta es la vía más efectiva para construir una ciudad más justa, saludable y solidaria.