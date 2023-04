Miles de beneficiarios de alimentos de Málaga trabajan la jornada completa

Un estudio de la ONG Asaec (Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía), que tiene la sede en Carranque y cubre los distritos de la Cruz de Humilladero y Bailén-Miraflores, concluye que el 47% de sus 8.223 beneficiarios tiene un empleo a trabajo completo que no le permite cubrir sus necesidades diarias.

Esta situación obliga a la mayoría de ellos a recurrir al reparto de alimentos o a uno de los dos economatos que la ONG tiene en Málaga. Se trata de la cifra más llamativa del ‘Estudio sobre el aumento de la desigualdad social con motivo de la actual inflación’, realizado por el equipo técnico de Asaec y que este jueves tiene previsto hacer llegar a responsables políticos de todas las administraciones.

El informe achaca a la importante subida de la inflación consecuencias como la pérdida de poder adquisitivo, dificultad para ahorrar, salarios insuficientes y el abandono del consumo, una situación que se traduce en un aumento de la pobreza y la desigualdad que desde 2020 «no ha dejado de aumentar».

En el caso de los 8.223 beneficiarios de Asaec, el presidente de la ONG, Antonio Paneque, precisó ayer a La Opinión que alrededor del 90 por ciento recibe alimentos y el 10 por ciento restante, únicamente el servicio de apoyo y orientación que proporciona Asaec para asuntos como la obtención del Ingreso Mínimo Vital, desahucios, mala habitabilidad de los hogares, el conseguir un empleo o problemas de violencia de género.

Además de ese 47% con jornada completa, entre los beneficiarios hay un 18% con una prestación social insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y un 9% con trabajo y prestación, también con idénticos problemas de supervivencia. El resto, un 26%, no recibe ni ayudas ni cuenta con un trabajo, por lo que no cuenta con ingreso alguno.

El informe considera esta situación «realmente preocupante», con un escenario con hogares «sin acceso a los recursos básicos, sin poder pagar los suministros de luz, agua y calefacción (...) convirtiendo lo necesario para la vida en un bien de lujo».

El estudio también reclama a las administraciones la responsabilidad de tomar «medidas innovadoras» para revertir esta situación tan preocupante.

«Trabajando para ser pobres»

El presidente de Asaec, Antonio Paneque, remarcó a este diario la contradicción de que casi la mitad de los beneficiarios de la ONG tenga una empleo a jornada completa. «Están trabajando para ser pobres», criticó y recordó que este problema produce además unos efectos colaterales en forma de depresiones y necesidad de ansiolíticos, fruto en muchas ocasiones de «un sufrimiento en silencio, porque aquellas familias que nunca han pasado antes por esto no lo van a contar».

Antonio Paneque señaló además que si Málaga cuenta ahora mismo con un gran proyección internacional en muchos aspectos como el turístico y el cultural, «tiene que tener la misma proyección en cuanto a los asuntos sociales».

A este respecto subrayó que es primordial la colaboración entre las administraciones «porque en Málaga estamos detectando cada vez más desigualdad, es verdad que hay más empleo pero no está equiparado con la realidad económica, la gente trabaja para ser pobres», reiteró.

El presidente de Asaec se hizo eco del informe y reclamó a todas administraciones un trabajo conjunto para «ayudar de una forma innovadora, en primer lugar con estrategias interadministrativas» y recordó que el ofrecer ayudas «de forma electoralista no ayuda porque llega un momento en que el usuario que las recibe dice: para lo que me pagan no me hace falta trabajar».