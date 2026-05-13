El PSOE denuncia un aumento de plagas en Málaga y reclama un plan urgente de actuación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga denuncia el incremento de plagas urbanas y el deterioro del servicio municipal de vigilancia y control sanitario ambiental en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la viceportavoz socialista Begoña Medina, sostiene que la situación “lejos de mejorar, ha empeorado” pese a que el equipo de gobierno del Partido Popular anunció hace un año un nuevo contrato de control de plagas con el que prometía reforzar los medios técnicos y humanos destinados a combatir la proliferación de ratas, cucarachas y mosquitos.

Numerosos vecinos vienen trasladando desde hace meses quejas por la presencia constante de roedores en calles, parques infantiles, jardines y zonas próximas a contenedores, especialmente en barrios como Dos Hermanas, Las Delicias, Puerta Blanca, Santa Paula, El Torcal o Pacífico. A ello se suma, según el PSOE, la proliferación de cucarachas en alcantarillas y espacios públicos de zonas como Huelin, Cruz de Humilladero, Palma-Palmilla o Ciudad Jardín.

Los socialistas aseguran que la percepción vecinal es que las respuestas municipales “siguen siendo lentas e insuficientes”, y critican la “brecha” existente entre los anuncios del Ayuntamiento y la realidad que viven muchos barrios de la capital.

Preocupación por los mosquitos y el riesgo sanitario

Uno de los aspectos que más preocupa al grupo municipal es el aumento de mosquitos en determinadas áreas de la ciudad. Vecinos de Parque Litoral, Guadalmar, Campanillas, Santa Rosalía, Intelhorce o Puerto de la Torre vienen alertando de una presencia masiva de insectos que dificulta incluso la vida cotidiana durante las tardes y noches.

Esta situación se vincula con factores como las altas temperaturas, la existencia de aguas estancadas, el deterioro de determinados espacios públicos y los efectos del cambio climático sobre las especies urbanas.

Además, el PSOE advierte del riesgo sanitario asociado a la expansión del mosquito relacionado con el virus del Nilo Occidental, una enfermedad que ya ha provocado casos graves e incluso fallecimientos en otras provincias andaluzas. Por ello, reclama intensificar de forma urgente los tratamientos preventivos en cauces, imbornales y zonas húmedas, especialmente en los entornos de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

Las medidas que reclama el PSOE

Entre los acuerdos planteados en la moción, el grupo socialista solicita al equipo de Gobierno la elaboración, en el plazo máximo de un mes, de un informe detallado sobre el grado real de cumplimiento del contrato municipal de control de plagas. Ese documento debería incluir información sobre medios humanos y materiales disponibles, número de actuaciones realizadas, tiempos medios de respuesta y distribución de incidencias por distritos.

Ratas en el arroyo de La Rebanadilla, Campanillas, junto a calle Fausto y el Parque Lineal / Alfonso Vazquez

Asimismo, la iniciativa reclama la puesta en marcha inmediata de un plan extraordinario de choque contra plagas urbanas durante los meses de mayor incidencia y la creación de un mapa público y actualizado de incidencias accesible a través de la web municipal.

Además, el grupo propone establecer un protocolo de respuesta rápida a los avisos vecinales con tiempos máximos garantizados de actuación, reforzar las labores de limpieza viaria y mantenimiento urbano en las zonas más afectadas y convocar una mesa de trabajo con representantes vecinales, técnicos municipales y autoridades sanitarias para coordinar medidas preventivas.

Desde el PSOE consideran que el problema “ya no puede atribuirse a una transición entre contratos” y sostienen que la situación actual refleja “un deterioro progresivo de los servicios públicos municipales en numerosos barrios de Málaga”.