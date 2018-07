Muñiz ya está en Málaga para acelerar la planificación

A tres días de que la plantilla del Málaga CF vuelva al tajo con las diversas pruebas médicas, aunque no comenzará el trabajo sobre el césped hasta el lunes en El Anexo de La Rosaleda, Juan Ramón López Muñiz ya está en Málaga para darle un empujón a la planificación.

El asturiano, procedente de Valencia, donde ha apurado sus vacaciones, aterrizó ayer y hoy ya tomará mando en plaza en su nuevo despacho de La Rosaleda. Muñiz ha estado muy pendiente de toda la actualidad malaguista en estas semanas antes de comenzar la pretemporada.

El trabajo y la relación con Caminero es fluido a pesar de que aún no se haya hecho ninguna incorporación y las dos únicas operaciones hasta la fecha sean las salidas de Jony y Cecchini.

En las oficinas de Martiricos se trabaja con sigilo, pero conscientes de que el tiempo apremia y la planificación necesita un acelerón. Sobre todo en la «Operación Salida», donde Muñiz ha hecho principal hincapié y donde de momento no hay grandes avances. El club maneja ya una lista de descartes elaborada por el asturiano, que pretendía encontrarse en su primer día de pretemporada solo con los jugadores con los que cuenta. No va a ser así, a no ser que Caminero, en las próximas horas, consiga «colocar» todo el excedente que tiene el primer equipo. No se descarta que antes de que el lunes el equipo comience a sudar haya noticias al respecto.

Por lo tanto, si no se produce un giro drástico en las próximas horas, Muñiz comenzará la pretemporada el próximo lunes con jugadores con los que no cuenta como Koné, Tighadouini, Gonen o Cifu, entre otros.

Muñiz entiende que, pese a que la situación no sea la ideal, el convulso mes de mayo y junio que ha vivido el Málaga CF, tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha retrasado toda la planificación. Tampoco ha contribuido a ello la celebración del Mundial de Rusia, que paraliza el planeta fútbol casi por completo durante las fechas en las que se disputa.

Una vez se agilice la marcha de los jugadores con los que no se cuenta de cara a la próxima temporada, el club pretende empezar a incorporar fichajes. La lista de futuribles es extensa y Caminero y Muñiz tienen ya atados a varios jugadores. Incluso, no es descabellado que antes de que se comience la pretemporada el club anuncie algún fichaje. El regreso de Jesús Gámez a la disciplina blanquiazul es lo que mejor encaminado tiene el club, y se espera que se oficialice su vuelta más pronto que tarde.

Mientras tanto, el Málaga CF es de los pocos equipos de Segunda División que aún no ha hecho ni un solo fichaje, por lo que se avecinan semanas muy calientes en este extremo.

Por otro lado, Muñiz y Caminero deberán de terminar de consensuar la pretemporada. Ya hay cuatro amistosos confirmados, todos ellos en la provincia de Málaga, pero falta saber dónde será el stage de concentración una vez que el asturiano descartó la opción de desplazarse a tierras alemanas. En ese sentido, Muñiz es partidario de fijar su cuartel de concentración en Benahavís, tal y como hizo en sus etapas anteriores en el club, pero hay que ver la disponibilidad que tiene el Gran Hotel Benahavís a estas alturas de verano. Y es que, por lo pronto, la UD Almería copará las instalaciones del hotel entre el 25 y el 31 de julio.

En la lista de tareas, Muñiz y el club tienen que terminar de confeccionar el cuerpo técnico que acompañe al asturiano, que llega al Málaga con Álvaro Reina como ayudante y Toni Mengual, preparador de porteros.