Iturra: "No está clara la continuidad de ninguno"

Manuel Iturra está llamado a tener un rol importante esta temporada en el Málaga CF, siempre y cuando continúe en la disciplina malaguista. Y es que el chileno, que tiró de galones y que fue el primero en explicar las sensaciones que han rodeado a la plantilla durante este verano, también confirmó que pese a tener contrato en vigor, ningún jugador tiene confirmada al cien por cien su continuidad en la plantilla. Todo ello pese a no haber hablado aún ni con el técnico ni con el director deportivo.

El chileno explicó cómo se ha producido la vuelta al trabajo, este viernes por la mañana. "Ha sido un rato donde te encuentras con los compañeros, los exámenes médicos, todo exámenes, reconocimientos médicos, ver de nuevo a los compañeros". Y transmitió sus sensaciones ante esta nueva etapa. "Afronto esta etapa con la misma ilusión, con la ambición que tenemos que tener de devolver al Málaga a Primera, que es el objetivo primordial. Hemos visto cómo han respondido los socios, con esa ilusión y ganas tenemos que afrontar el año. Es el momento de estar unidos para sacar esto adelante. Debe ser una excelente temporada", comentó en primera instancia.

El centrocampista fue cuestionado sobre su rol dentro del equipo. "Es bastante rápido asumir responsabilidades. Creo que el Málaga es un equipo grande, es una ciudad con mucha afición y está comprometida. La afición siguió yendo al estadio incluso descendido el equipo. Siento la responsabilidad de subir, hay que asumirla desde el primer día. Tenemos que ser un equipo importante de la categoría".

El mediocentro no ha conocido aún ni a Muñiz ni a Caminero. "No he hablado aún con ellos, es el primer día. Es una decisión del club, tengo muy buenas referencias de ambos, sobre todo en el aspecto humano que será fundamental. Han logrado éxitos y ojalá no sea este año una excepción. No hemos hablado aún de fichajes ni nada. Ha sido charla informal. Hace poco que se ha fichado al entrenador y al director deportivo, confío en ellos, en lo que pueda venir y pueda irse".

"Hace falta saber qué esperan de mí, yo estoy para darles lo que me pidan. Estamos todos un poco a disposición del club, todos los jugadores estamos en examen. A ver qué sucede. No está clara la continuidad de ninguno. No tenemos clara la continuidad aunque tengamos contrato. Habrá novedades más adelante. Falta mucho. Yo tengo contrato. Hace falta una conversación para saber si cuentan conmigo. Yo tengo contrato vigente con el club", reiteró el jugador blanquiazul sobre su situación particular.

Y habló de a lo que debe aspirar el Málaga CF este año. "El año pasado sí hubo autocrítica, pero tampoco quiero hablar mucho de eso. Tenemos que ser ambiciosos, estar comprometidos y el objetivo no puede ser otro que el ascenso. Un equipo como el Málaga no puede tener como objetivo la permanencia en Segunda. Debemos ser ambiciosos y competitivos".

"La Segunda ha cambiado mucho, ves los equipos y parece la Primera. No va a ser fácil. Es una liga igualada, competida, muy larga, irás a campos muy difíciles. Conozco la categoría, pero esta va a ser una Segunda más dura que hace años con muchos equipos que aspiran a lo mismo", finalizó el chileno, que ejerció de improvisado capitán blanquiazul.