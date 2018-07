El foco está sobre Santos

Ayer tuvo un calentón en Twitter y mostró su malestar por los reproches recibidos tras su ausencia

El de Michael Santos no es el único problema importante que tiene sobre la mesa el tándem Caminero-Muñiz, aunque sí puede ser el que más inmediatez requiera. Y es que el delantero uruguayo está llamado a ser cabeza de cartel si se queda en Martiricos, o a dejar un buen pellizco si finalmente sale traspasado. El peor de los escenarios y que el club no quiere contemplar es el de que salga cedido a un equipo de Primera, ya que cuenta con la misma cláusula que Jony por la que puede abandonar La Rosaleda si llega una oferta para irse cedido a un club de mayor categoría.

Es por ello que buena parte de los pasos que el Málaga CF dará en la confección de su plantilla se verán afectados por el destino que tome Michael Santos. Y tras rechazar el propio jugador la primera propuesta del Copenaghe danés, que le multiplicaba los emolumentos y que dejaba al Málaga un traspaso que rondaba los 4 millones de euros, su futuro es una incógnita.

Pero hay algunas claves que hay que tener en cuenta. El delantero no estuvo el pasado viernes en el inicio del trabajo de pretemporada, donde se realizaron los primeros exámenes médicos. Se ausentó con permiso del club, aunque deberá estar en la Costa del Sol más pronto que tarde. Incluso algunas fuentes apuntaban que podría ser ya mañana lunes, cuando arranca el trabajo sobre el césped.

Su llegada puede generar nuevos acontecimientos, ya que la intención del charrúa es la de mantener una reunión con Muñiz y con Caminero para esclarecer su futuro. Ahí Santos le va a comunicar al técnico y al director deportivo del Málaga CF que su primera intención es la de jugar en Primera División. Se siente capacitado para dar el salto a la elite tras el curso pasado en el Sporting, donde marcó 17 goles. Y quiere dar ese paso sin perjudicar al Málaga, que a fin de cuentas fue el que apostó por él cuando estaba en el River de Montevideo uruguayo.

En el Málaga CF, por su parte, encaja deportivamente Michael Santos. Pero las circunstancias casi le obligan a aceptar un traspaso por el delantero. Y es que Santos puede marcharse este curso cedido a un Primera, por lo que no percibiría ninguna contraprestación económica. Y de no subir el club este curso, el año que viene -el último de Santos de blanquiazul- podría volver a repetirse la jugada y el Málaga CF no obtendría ninguna rentabilidad a un jugador por el que pagó 4,2 millones de euros y del que sólo habría «disfrutado» un año.

La ficha del charrúa, aunque elevada para Segunda, no sería un problema para el conjunto blanquiazul ya que si se queda sería una de las estrellas del equipo. Uno de los equipos que puede acoger la llegada del delantero uruguayo a Primera es el Leganés, aunque más como opción de cedido que en forma de traspaso.

Entre medias, el delantero vivió ayer una pequeña polémica en redes sociales. «Me tienen los huevos lleno, no se metan en mi vida privada nada más, porque nadie sabe lo que pasé o dejo de pasar, gracias!!». Así de contundente se mostró Michael Santos en su perfil del Twitter tras los reproches recibidos en los últimos días por su ausencia en el primer día de entrenamiento con el club blanquiazul.

<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="es" dir="ltr">Me tienen los huevos lleno,no se metan en mi vida privada nada más,xq nadie sabe lo que pase o dejo de pasar,gracias!!</p>— Michael Santos (@pelosantos10) <a href="https://twitter.com/pelosantos10/status/1015630580531236864?ref_src=twsrc%5Etfw">July 7, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El atacante uruguayo tiene permiso de la entidad malaguista para incorporarse más tarde al trabajo de pretemporada, ya que acabó el curso más tarde que el resto de sus compañeros al disputar la fase de ascenso a Primera con el Sporting de Gijón. Junto a En-Nesyri, Santos fue el único ausente en la vuelta al trabajo de este pasado viernes. Sin embargo, las críticas por las redes sociales no han tenido una buena acogida por el charrúa, que se sintió molesto.

Santos se encuentra estos días en Brasil con su hijo, al que no ha podido ver desde hace tiempo ya que vive en Uruguay. Y de ahí su malestar. El delantero respondió a un tuit que le reprochaba su ausencia en la vuelta al trabajo. «Y vos que sabes de mí? Sabías que hace un año no veía a mi hijo? Que esta semana tuvo una semana de vacaciones por el colegio y que en Uruguay hace 5 grados de temperatura? No sabes nada no se metan en mi vida privada y cuando voy a un club voy a dar todo como siempre, gracias!», comentó el jugador. Dos mensajes que no suman.