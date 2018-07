Muñiz, con ADN de cantera

Juanmi, Portillo, Kiko o Edu Ramos, algunos de sus «descubrimientos» más sonados en dos temporadas y media en el club

Cuando Juan Ramón López Muñiz firmó por el Málaga CF el pasado 20 de junio, La Academia blanquiazul esbozó una sonrisa. El currículum del asturiano, sobre todo en Málaga, le precede. Y en su ADN en los banquillos hay sangre de cantera. Una afirmación que puede contrastar con la realidad que ahora vive el propio Málaga CF por la falta de efectivos en el primer equipo en este inicio de pretemporada, pero que a buen seguro cambiará con el paso de las semanas.

A Muñiz no le va a temblar el pulso en el día de mañana. Y si comprueba que vienen por detrás apretando y echando la puerta abajo jugadores del filial o incluso juveniles, no dudará en darles la alternativa. «El míster lo dejó muy claro. Va a jugar quien se lo gane. Ya puede llevar 10 años en Primera o ser un cadete. El que entrene, se gane el puesto y haga las cosas bien, será valorado. Eso se agradece», comentó Mula en sala de prensa el pasado jueves sobre la advertencia del técnico. Y la afirmación está corroborada con hechos, no es un brindis al sol.

Porque el asturiano ha dado la alternativa en sus dos anteriores etapas en el Málaga CF a un total de 16 jugadores de la cantera. Jugadores jóvenes que han encontrado camino en el primer equipo de la mano del ahora entrenador del Málaga CF. Algunos aprovecharon la oportunidad y están haciendo carrera incluso a un alto nivel, como Juanmi y Portillo, pero otros se quedaron en el camino y no llegaron a lo que se esperaba de ellos. En sus botas, al menos, estuvo la oportunidad de demostrarlo.

En cualquier caso, en dos temporadas y media, 16 jugadores es una nómina importante de «debutantes» para cualquier club. Hay que recordar que Muñiz llegó al Málaga en la jornada 11 de la temporada 2006/07, con la campaña ya empezada y el equipo ya planificado. El Málaga se encontraba en una situación delicada y tuvo un curso sumamente complicado. Pero esa campaña, de la mano del asturiano, debutaron bajo su manto jugadores como Gascón (jugó 16 partidos), el torreño Popo y su gran puesta en escena aquella noche de Reyes con el Almería (8 partidos), Kiko Olivas (5), Alcalá (1) o Francis Durán (1), que se marchó después de jugar sólo un partido al Liverpool. Estuvieron convocados, a punto de debutar, Plata y Truchado. Y dio también continuidad a Perico y Saúl, ambos jugadores que ya debutaron ese curso antes de la llegada de Muñiz pero que continuaron gozando de protagonismo con 23 y 13 partidos respectivamente.

El curso siguiente, el del último ascenso a Primera (07/08), la plantilla no necesitó de tantos refuerzos y Muñiz no tuvo que tirar tanto de la cantera. En cualquier caso, debutó Gerardo Carrera (11 partidos) y Daniel Peláez (1 partido). Convocó a Javi Ramos y Óscar García en un curso que casi salió redondo.

Muñiz se marchó al año siguiente al Racing de Santander, pero regresó una temporada después a la disciplina blanquiazul, ya en Primera División. Y en el curso 09/10 hizo debutar hasta 9 canteranos. Algunos de renombre y que hacen ya carrera como a un entonces jovencísimo Juanmi Jiménez, que debutó con 16 años en el primer equipo (ante el Getafe en Copa del Rey y con gol) y que llegó a jugar 5 partidos esa temporada. Juanmi ha llegado a ser internacional absoluto y tiene ya una dilatada experiencia en Primera, ahora en la Real Sociedad.

También le dio la oportunidad a Francisco Portillo, que ahora brilla en el Getafe y que disputó 19 minutos en el Bernabéu contra el Real Madrid. No fueron los únicos ese curso, ya que también dieron el salto Iván González (23 partidos), Dani Toribio (21), Manu Torres (17), Javi López (11), Dani Orozco (4), Edu Ramos (3) y Pedrito Pareja (3), mientras que Óscar García y Borja Jurado también fueron convocados en alguna ocasión.

Esta temporada, sin embargo, no ha arrancado con un marcado acento de canteranos, pero la curiosa situación que atraviesa el Málaga CF en cuanto a su planificación y el ascenso del filial a Segunda División B ha motivado que haya pocos movimientos en ese sentido en el inicio de la pretemporada. Salvo los porteros Kellyan y Álvaro Fernández, no hay ningún jugador que haya dado el salto este verano al primer equipo. Pero la temporada es larga y Muñiz no dudará en tirar de cantera. De hecho, en la sesión de ayer, Muñiz utilizó al central Abqar y a los delanteros Harper y Joan Grasa, éste recién fichado del Motril. Mientras, jugadores como Mula, Ontiveros o Luis Muñoz, entre otros, pueden celebrar la llegada del asturiano, que no mirará el DNI para hacer jugar a un jugador. Si entrena, si muestra ambición y si se gana sobre el césped la titularidad, será importante en el equipo. Así lo ha demostrado Muñiz a lo largo de su carrera y así promete ser un año más en el Málaga CF. La cantera está de enhorabuena.