Héctor: "Vengo para marcar muchos goles"

El Málaga CF ya tiene delantero. Héctor Hernández, cedido por el Atlético de Madrid, ha sido presentado oficialmente este jueves en La Rosaleda. Vestido con un polo de color claro, respaldado por los consejeros consultivos Antonio Benítez y Paco Martín Aguilar, y con la ausencia del director deportivo, José Luis Pérez Caminero, algo que llamó mucho la atención, el nuevo futbolista del Málaga explicó ha venido al club porque está "capacitado para ser más importante", El nuevo delantero del Málaga CF ha asegurado venir con "muchas ganas e ilusión" para poder cumplir los objetivos del club. Además, el canario, que viene cedido por el Atlético tras jugar el pasado curso en el Albacete, es una apuesta de Caminero, con el que coincidió en su etapa en el Atlético de Madrid, por lo que ha afirmado querer "devolverle toda la confianza depositada", al tiempo que aseguró que quiere "hacer muchos goles"

"Vengo con muchísimas ganas, con ilusión, y eso es muy importante para el equipo y para mí. Yo sabía la situación de que el Málaga se había interesado por mí y no dudé en aceptar la petición y al final se pudo hacer posible el fichaje. Estoy muy contento. Espero aportar lo mejor de mí y aportar lo mejor y hacerlo lo mejor posible", comenzó diciendo el futbolista.

Su gran valedor ha sido el director deportivo. "Caminero ha sido el que ha apostado por mí, apostó fuerte, me conoce de las categorías inferiores del Atlético y ahora me toca a mí devolver la confianza que ha depositado en mí. Vengo con ganas y va a ser un plus para el equipo y para mí", continuó.

El delantero tiene experiencia en Segunda División, ya que jugó cedido en el Elche y Albacete, clubes a los que el jugador agradeció haberle dado "la oportunidad de disputar la Segunda División". "Para mí esto es un reto mayor, estoy en el Málaga y es un club que tiene mucha más expectativas y vengo con muchas ganas de competir. Ahora conoceré a mis nuevos compañeros y al entrenador, y quiero dar lo mejor de mí".

Hernández confesó que "el año pasado no fue bueno" para él, pero dijo estar "capacitado suficientemente para hacer una gran temporada aquí". "Han pasado muchas circunstancias en años en los que no tuve la suerte de anotar, o sentirme importante en estos equipos. Vengo con mucha confianza. Soy delantero, en el Albacete jugué en banda e hice bastantes goles. Mi posición es la de delantero. Vengo con esas expectativas y marcar muchos goles".