Muñiz: "La Copa del Rey es una motivación"

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, se ha mostrado muy ilusionado ante el arranque de la Copa del Rey, en la que el conjunto malaguista quiere mantener las buenas sensaciones que muestra en LaLiga 123 y pasar la eliminatoria contra el Almería a partido único. "Es una motivación, es una competición entretenida, según vas pasando eliminatorias se va poniendo emocionante e interesante. Cada partido que disputemos con la camiseta del club es una motivación, es una competición oficial e intentaremos ir superando eliminatorias. Queremos hacer un buen partido, mantener el buen nivel y que nos sirva para trabajar aspectos técnicos y tácticos con la plantilla", ha asegurado en la previa del partido.

"Ningún partido oficial estorba. Son partidos en los que el club tiene una exigencia. El equipo que gane pasa a la siguiente ronda y vamos a intentar hacerlo con la gente que esté preparada para competir y superar la eliminatoria. Tenemos una plantilla amplia, compensada. Los jugadores que están llegando de las selecciones lo están haciendo sin problemas. Queremos que todos estén preparados para competir. Mañana haremos el último entrenamiento y los que estén preparados jugarán", ha incidido al respecto el asturiano, que para nada piensa en tirar la Copa del Rey para centrarse en La Liga.

Sobre los lesionados, Muñiz dio buenas noticias. "Ontiveros está bien, no tiene ningún problema. Pacheco va evolucionando muy bien según pasan los días, está entrenando con el recuperador a buen nivel, esperamos que los siguientes días se vuelva a incorporar al equipo sin ningún problema".

También se ha referido al rival, el Almería, y la comodidad que supone para el equipo el hecho de jugar la eliminatoria en casa. "Son casualidades que se suelen dar en Copa. Se da muchas veces, los dos equipos nos conocemos perfectamente, no va a haber una capacidad de sorpresa grande. El desplazamiento es cercano para el Almería. Para nosotros bien porque jugamos en casa y ellos no se tienen que desplazar muy lejos."

Aunque no quiso referirse a las rotaciones, de sus palabras se puede intuir que habrá cambios respecto a los más habituales en Liga. "Haremos los cambios que creamos que sean necesarios para que el equipo pueda competir bien. Un equipo jugó el sábado, veremos cómo están los jugadores. Pensaremos en el equipo para superar la eliminatoria. Cualquiera de los 22 pueden participar sin problemas en el equipo. Cualquiera lo va a hacer bien y eso da tranquilidad al entrenador".

En cuanto a la portería, el asturiano no desveló quien de los tres jugará mañana contra el Almería. "Tenemos tres porteros, queremos que los tres estén en condiciones y que vayan teniendo todos los suficientes minutos como para jugar en cualquier momento. No sé que once va a disputar, mañana decidiremos qué situación sera. Queremos que los porteros estén bien, trabajando y aportando su granito de arena. Cualquiera puede ir convocado y jugar. Andrés está en la plantilla y puede jugar como Munir y Kieszek".

Por último, indició en el asunto de las rotaciones. "Cualquiera que esté entrenando a buen nivel puede jugar. No lo considero un premio sino un merecimiento por los entrenamientos que realizan. Ponemos en preferencia lo que vemos en cada entrenamiento. Los que jueguen es porque están mereciendo jugar. Todos los que participen mañana, aunque no hayan jugado antes, no quiere decir que se les premie, es una recompensa a su trabajo, un premio ganado. Si hay alguno que no lo merezca, aunque no esté jugando, no lo pondría", finalizó.