Héctor Hernández: "La unión está siendo clave, hay buen feeling en el vestuario"

Para Héctor Hernández, el partido en Las Palmas de Gran Canaria no es uno más. El delantero canario del Málaga CF aún no ha podido debutar en Liga y de hacerlo, en su casa, sería un doble premio. Pero el atacante no desespera. En una entrevista concedida al diario La Provincia explica sus sensaciones y también algunas de las claves del éxito del Málaga CF.

El atacante fue cuestionado por sus sensaciones de no haber jugado en un equipo que va líder incontestable. «Estoy contento en el sentido de que anímicamente me siento bien. No he tenido oportunidad de debutar en Liga pero sí la tuve en Copa del Rey y la aproveché, aunque en el resultado no tuvimos suerte. No tengo que bajar los brazos, el entrenador ha hablado conmigo varias veces y me ha dicho que está contento conmigo y con cómo entreno. Las cosas a nivel de equipo van bien y es normal que cambie poco».

Y ahonda en las claves del éxito. «La unión ha sido clave, ha habido buen feeling en el vestuario, he visto muy buena relación entre todos los compañeros. Hay mucha competitividad y tenemos buenos jugadores en todas las posiciones».

El delantero fue cuestionado por el favorito para el partido del domingo. «En esta categoría tan igualada no hay favoritos. Las Palmas puede tener un poco de ventaja por jugar en casa pero nosotros vamos con la mentalidad de ganar. Lo veo al cincuenta por ciento». Y de cómo se ve en Málaga al conjunto canario. «Está claro que es un rival directo, es un recién descendido y un club con un gran presupuesto que ha hecho grandes fichajes y ha empezado bien. Pero en esta categoría cualquier equipo te puede sorprender. Mira al Mallorca, que acaba de subir y está en puestos de promoción de ascenso. No te puedes relajar contra nadie».

Héctor asegura que tiene a Rubén Castro como un espejo en el que mirarse. «Es un equipo que tiene pólvora arriba. Rubén Castro está muy enchufado. Es el Pichichi de la Liga, es un jugador que siempre he admirado. En todos los clubes en los que ha estado lo ha hecho increíble, me he fijado en vídeos de él. Tenemos que tener mucho cuidado con él y con todo el equipo».

Y volvió a abordar su situación. «No es que no lo entienda, es que son aspectos que no dependen de mí. Yo intento hacer mi trabajo y quiero jugar, pero no tres minutos, quiero jugar como titular todos los partidos, como cualquier otro jugador. El equipo ha estado bien en estos partidos y poco se puede cambiar. Hice una gran pretemporada y fui el máximo goleador y en Copa marqué, en los pocos partidos que he tenido lo he hecho bien. Lo que tengo que hacer es cuando tenga otra oportunidad volver a aprovecharla».

Y agradeció las conversaciones con Muñiz. «Él sabe que en cada entrenamiento y en cada partido voy a tope. Vengo a competir pero sobre todo a jugar, quiero tener minutos. No los he tenido pero él habla conmigo, me ha dicho que siga así, que estoy entrenando de una manera increíble, que estoy haciendo competencia en la delantera. Y debo seguir día a día sin bajar los brazos», puntualizó, a la vez que no cierra la puerta a volver algún año a la UD Las Palmas, de donde salió con 17 años.