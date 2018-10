La tiranía de Blanco y Harper

Su productividad está siendo sobresaliente, con 15 puntos logrados gracias a sus 6 goles, cuatro y dos respectivamente. Koné y Héctor Hernández, los otros arietes del primer equipo, tienen un papel residual hasta el momento.

El líder ya tiene un once tipo más que reconocible, con una defensa que lo juega prácticamente todo, pero también con una dupla atacante que no descansa y que se ha convertido en inamovible para Juan Ramón López Muñiz. La pareja formada por Blanco Leschuk y Jack Harper es una de las claves del éxito de este Málaga. Son los primeros que comienzan la presión y los encargados, además, de materializar las ocasiones de gol.

Por ello, el espigado delantero argentino y el eléctrico canterano de origen británico lo juegan todo. Ambos han participado en los 9 partidos de Liga y con sus goles han logrado de manera directa 15 de los 22 puntos que suma el equipo blanquiazul para liderar con firmeza la tabla clasificatoria.

Y es que, Gustavo Blanco Leschuk se ha convertido en una de las referencias de este equipo, siendo el máximo goleador del Málaga con cuatro tantos y ofreciendo a Muñiz un sinfín de alternativas por su dominio del juego aéreo, capacidad para aguantar el balón de espaldas y fijar defensas.

Y eso que el tanque argentino no comenzó el curso como titular, aunque a día de hoy su presencia en el once es incuestionable. Blanco Leschuk entró desde el banquillo en las dos primeras jornadas, ante Lugo y Alcorcón, pero su gol ante los madrileños, que sirvió para que el Málaga sumara su segundo triunfo del curso, le abrieron las puertas del once de par en par.

Desde entonces siempre ha sido titular y acumula un total de 671 minutos. En la cuarta jornada, otro gol suyo le dio el triunfo al Málaga ante el Tenerife y ya el pasado viernes, ante el Albacete, un doblete del argentino permitió al Málaga sumar otra victoria. Así, son nueve los puntos que de forma directa ha dado Blanco Leschuk hasta el momento. Además, el «9» malaguista también ha contribuido con asistencias, como la que dio a Adrián en la goleada al Córdoba en la quinta jornada

Junto a él, su complemento perfecto, Jack Harper. Un futbolista incansable, con hambre, movilidad e inteligencia que ha agarrado con fuerza la oportunidad que le brindó Muñiz esta pretemporada de saltar al primer equipo. El canterano, de 22 años, suma dos goles en Liga, que sirvieron para que el Málaga sumara dos triunfos por la mínima ante el Almería (0-1) y Rayo Majadahonda (1-0). Una aportación directa de seis puntos que han convertido al delantero de origen británico en una de las grandes sensaciones de la temporada. Harper lo juega prácticamente todo, ha sido titular en todos los partidos de Liga y el partido que menos tiempo ha estado sobre el césped fue contra el Córdoba, con 81 minutos. En total, el canterano suma 785 minutos en los 9 partidos disputados.

Como consecuencia directa del gran estado de forma de Blanco Leschuk y Harper está el papel residual de Koné y Héctor Hernández, los otros dos delanteros del plantel malaguista. Sus apariciones hasta el momento son testimoniales en Liga y aguardan desde un rol secundario una oportunidad. El atacante marfileño suma 20 minutos disputados repartidos en dos partidos, mientras que el canario solo ha jugado tres minutos.