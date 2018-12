Muñiz: "El Málaga no fue inferior al Granada"

Juan Ramón López Muñiz compareció en rueda de prensa serio, pero no se mostró preocupado por la segunda derrota seguida de su equipo, la primera de la temporada en La Rosaleda. "Cuando empiezas la Liga sabes que lo único es trabajar y preparar cada partido para poder competir. Ni una victoria ni una derrota nos va a llevar el ánimo por las nubes ni a arrodillarnos y estar desanimados. El equipo no está en una mala suituación en la tabla y queda más de la mitad de la Liga. Las cabezas deben estar despejadas y tenemos que mantener la ilusión. Haremos todos los esfuerzos para estar en esta posición o incluso más arriba al final de la temporada", dijo.

El técnico asturiano vio un partido equilibrado, entre dos equipos aspirantes a todo, en el que cualquier cosa pudo pasar. "Sabemos que esto es muy difícil desde la pretemporada, que es un camino con muchas espinas y estamos en esa línea. Ni antes cuando ganamos muchos partidos pensamos que íbamos a ascender ni ahora estamos muy decepcionados. Por ocasiones y juego, si valoramos a los dos equipos, no hay diferencia. Ellos no fueron superiores, fue un partido igualado, cerrado, con pocas opciones y ellos aprovecharon una. Las tres primeras ocasiones fueron del Málaga. En los 90 minutos, el Granada no fue mejor que nosotros. No hay que dramatizar porque sería inusto. El Málaga no fue inferior al Granada. Somos dos equipos muy similares, que cuando no tenemos el balón trabajamos bien y damos pocas opciones al rival", aseguró.

Muñiz reiteró una vez más que la Segunda División es una Liga muy complicada. "De los 22 equipos de la categoría hay 18 que quieren ascender y los otros 4 también saben competir. Vamos a estar en un grupo de equipos que se van a mover un punto arriba o un punto abajo. Hasta junio hay que trabajar porque ya sabíamos que esto iba a ser así. Nosotros trabajamos para llegar preparados a los partidos. No nos resignamos por perder, esos es de perdedores. Tenemos que trabajar con la cabeza fría", apuntó

El entrendor malaguista alabó el trabajo del rival. "El Granada hizo un gran trabajo. Nos costó llegar. Tuvimos tres buenas ocasiones, pero no acertamos. No creo que fue un partido peor que otros días en que con las mismas ocasiones ganamos y parecía que había sido un gran partido", dijo.

Cuestionado por el cambio de Ontiveros, el preparador malaguista fue tajante. "No voy a hablar de los cambios porque luego de lo que digo se hace un debate. Se cambia porque se estima oportuno, porque tenemos una idea y estamos para tomar decisiones y eso es lo que hacemos"

Por último, Muñiz no cree que el equipo esté en en crisis. "No creo que el equipo haya estancado su progresión. Nos faltó fluidez en ataque en este partido, pero porque el rival trabajó muy bien defensivamente. Encontramos un equipo en frente que no se precipitó e hizo las cosas bien para ganar", finalizó.