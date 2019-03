El uno a uno del Nàstic - Málaga

El mejor del partido...



(8) PACHECO, salvador

El malagueño al fin vio puerta y al fin pudo sumar con tangibles. Entró desde el banquillo y encontró claridad de ideas. Lanzó una falta alta, pero marcó, aunque fuera de rebote, el tanto del triunfo. Poco después Bernabé le sacó un gol parecido.

(7) KIESZEK, seguro

El poco trabajo que tuvo lo solventó a la perfección. Siempre dio muestras de seguridad. Bien colocado, bien con los pies y atento a cualquier sorpresa. Un recambio de calidad.

(6) CIFU, atento

No tuvo despistes atrás, lo que es una buena noticia para él. Consiguió frenar las internadas de Abraham. Ofensivamente no aportó tanto como otras veces, pero cuando llegaba a las inmediaciones lanzaba centros peligrosos.

(7) LUIS HERNÁNDEZ, solvente

Si el Málaga CF no encaja es que los centrales han cuajado un buen papel. Luis fue el líder atrás y no pasó grandes apuros. Bien colocado. Utilizó poco su tradicional saque de banda.

(6) DIEGO GONZÁLEZ, sin complicaciones

Volvió al once y no se complicó la vida lo más mínimo. Cualquier balón por el área lo despejó. A veces incluso de manera precipitada. Pero no cometió errores y se solventó bien su regreso.

(5) RICCA, sufrió

El lateral malaguista sufrió ayer de lo lindo y se tuvo que emplear mucho para frenar a Pipa, que fue una pesadilla. Pudo costarle cara sus primeras acciones, donde el carrilero rival le sorprendió. Luego se asentó y volvió a dar su nivel habitual.

(6) ALEJO, sacrificado

La falta de frescura se le hizo notar. Trabajó más de cara a la puerta propia que a la rival. Y casi no encaró, ya que cada vez que tenía el balón en banda colgaba centros. Acabó bastante cansado pero se vació.

(6) ERIK MORÁN, faro

Sin estridencias aguantó el centro del campo. Mantuvo el sitio e intentó sacar el balón cuando pudo. No se complicó demasiado y estuvo atento. No se dejó ver en ataque.

(5) ADRIÁN, previsible

No fue su mejor partido. Volvió al mediocentro, donde sufre más. Y estuvo previsible en algunas acciones, lo que propició algunas pérdidas. Mientras más lejos del área, peor.

(7) ONTIVEROS, trabajador

Fue de lo más vistoso en la primera mitad. Amasó mucho balón y ayudó a Ricca a frenar a Pipa. Pero abusó demasiado del regate, que no tuvo el camino correcto. Fue el primer sacrificado por Muñiz. Buen trabajo del malagueño.

(3) HARPER, desaparecido

Prácticamente no estuvo. No tuvo gran presencia en ataque, donde tuvo un disparo que fue interceptado por un rival. En la segunda parte bajó mucho sus prestaciones y perdió algún que otro balón comprometido.

(6) BLANCO LESCHUK, sin suerte

La suerte que tuvo Pacheco para marcar le falta a Blanco Leschuk. Ayer envió un balón al travesaño en una buena acción individual. Le anularon un tanto por llevarse el balón con la mano. Y pese a que en la primera mitad no hizo demasiado, en la segunda sí aportó con su juego aéreo y de espaldas.

Desde el banquilo...



Mula (5) Entró por Harper con 20 minutos por delante, pero no entró demasiado en juego. Jugó en ataque. Le falta ritmo.

Lombán (SC) Entró en el 90 para reforzar la parcela defensiva. Posiblemente no llegó a intervenir en el juego.