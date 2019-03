El uno por uno del Málaga - Sporting

El mejor del partido...



(7) ONTIVEROS, galones

Tiró del carro en mucho momentos y casi siempre le buscaban para que inventara algo. A veces abusó de su regate y no tuvo frescura. Pero fue de los pocos que llevó peligro y que hacía algo diferente. Provocó la expulsión de Pablo Pérez.

(5) MUNIR, titular

Volvió a la portería tras su lapsus con Marruecos y poco pudo hacer en el gol, que fue de penalti. Estuvo vendido en los dos tiros a la madera. Luego mostró cierta seguridad.

(5) IVÁN RODRÍGUEZ, defensivo

Recuperó el sitio en el once. Estuvo mejor defensiva que ofensivamente, donde no se dejó notar. Tuvo un par de acciones buenas atrás, pero sufrió mucho.

(6) LUIS HERNÁNDEZ, sobrio

Fue el mejor en la línea defensiva. Estuvo bien colocado y no sufrió tanto como los demás. Tuvo un disparo dentro del área en la segunda mitad. Y fue la catapulta, que esta vez volvió a funcionar para el empate.

(3) DIEGO GONZÁLEZ, infantil

Sufrió con Djurdjevic y de hecho vio una segunda amarilla muy tonta, demasiado infantil que condicionó al Málaga, que entonces estaba con uno más. Sufrió mucho en la zaga.

(5) RICCA, sufrió

Trevor y su velocidad también le pusieron contra las cuerdas. Tuvo que multiplicar sus funciones para frenarlo, pero le costó demasiado. Su cabezazo asistió a Blanco Leschuk en el empate.

(2) ERIK MORÁN, perdido

Tiene que ser el faro del equipo y no aún no se ha encontrado. No dio claridad al juego, falló muchos pases, vio una amarilla demasiado pronto. No aporta demasiado ni en ataque ni en defensa.

(4) N'DIAYE, peleón

Tenía que multiplicar sus prestaciones, sobre todo en defensa. Cubrir más espacios y bregar más. Acabó de central por la expulsión de Diego. Se le pide más.

(4) ALEJO, intermitente

Le falta continuidad. Mucha. Y aunque comenzó con muchas ganas el partido, acabó desaparecido. Sigue sin tener claridad en sus regates. Tuvo un remate nada más comenzar que falló en área pequeña.

(3) ADRIÁN, gris

No fue su mejor día. Cometió un penalti muy tonto que pudo costar el partido. Y no estuvo fresco de ideas. Algo mejor de mediocentro que de mediapunta. Tuvo un remate en la segunda mitad que llegó fácil a Mariño.

(6) BLANCO LESCHUK, GOL

Al fin pudo ver portería. El argentino puso fin a cinco meses de sequía. Ya se le vio más entonado en los últimos partidos, con más aportación. Buen gol para cambiar su dinámica.



Desde el banquillo...

Seleznov (5) Entró en la segunda mitad con mucho tiempo por delante. Comenzó errático y descentrado, pero comenzó a entonarse y a aportar. Remató un buen cabezazo en la prolongación que le sacó Mariño en la línea.

Mula (5) Buenos minutos del canterano, que dio frescura al ataque y llevo el balón con criterio. Le faltó más presencia de cara al marco rival.