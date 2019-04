El juicio de Al-Thani por el fichaje de Esteban Rolón sigue adelante

Abdullah Al-Thani, presidente del Málaga CF, no ha cerrado la puerta a uno de los litigios que tiene abiertos en los Juzgados de Málaga. Los representantes legales del dirigente no llegaron ayer a un acuerdo con los del agente de futbolistas Ilton José da Costa, que ha demandado al catarí por no cobrar la comisión del 10 por ciento del traspaso de Esteban Rolón al club blanquiazul el verano de 2017 en una operación tasada en 3,5 millones de euros.

Tras ser admitida a trámite la demanda meses atrás, ayer se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga la audiencia previa. Ambas partes expusieron sus defensas y tras no llegar a un acuerdo, el juez Ramón Jiménez León -el mismo que lleva el caso entre el presidente y BlueBay, que está a la espera de sentencia desde hace dos meses- deberá fijar una fecha para que arranque el juicio.

Ayer ambas partes también propusieron su lista de testigos que podrían testificar en el juicio. La parte demandada -la de Al-Thani-, incluyó algunos como el propio Rolón, el padre del jugador o el presidente del Argentinos Juniors -club del que fue fichado-.

La demandante, representada por José María del Río y Fidel Escudero, del gabinete ALC Abogados, ha incluido al propio Al-Thani, como uno de los testigos propuestos.

En cualquier caso, es previsible que hasta dentro de un año no se retome el litigio.