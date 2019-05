Egea: "Tenemos respeto al Málaga CF, pero nadie es mejor que nosotros"

Sergio Egea atendió a los medios tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Requexón para analizar la visita del lunes al Málaga CF en La Rosaleda, y en su comparecencia trató numerosos temas sobre la actualidad del equipo asturiano.

Omar Ramos

"Hoy reapareció bien, fue un espasmo en le vasto de la rodilla, nada preocupante. Veremos mañana".

"Es un buen futbolista, hizo un gran fútbol con el Leganés. Habilidoso, zurdo, con calidad€ La pena es que las lesiones no le han dejado brillar. Esperamos que puedan colaborar".

Forlín

"Está bien, ha entrenado bien. Mejor esperar y no apresurarnos".

Los jugadores

"Muy bien, da gusto trabajar con ellos, los ves entrenar. La intensidad del entrenamiento, la pelota rápida€ Es un equipo para ir con ellos a cualquier lado. No cabe duda de que los jugadores siempre dejan en alto el pabellón".

Mentalidad

"Siempre he sido muy positivo. Todo tiene solución, siempre me he manejado así. Siempre sumo. Tenemos errores y aciertos, lo importante es potenciar lo bueno, como el club. Es un trabajo grupal, en el club se trabaja bien. Tienen que entender que son privilegiados de jugar en el Oviedo. Tras el entrenamiento es llevarlo al césped".

El Málaga

"El Málaga es un excelente plantel con un entrenador nuevo. Tendrá sus ideas, jugadores de jerarquía, conformado para el ascenso directo. Hay mucha igualdad y sorpresas. Intentarán engancharse al tren de los 6 para el playoff. Tenemos respeto pero nadie es mejor que nosotros. Debemos potenciar nuestra identidad".

La meta

"El reto es que compitamos, que demos buenas sensaciones, que juguemos igual de local y visitante. Si tenemos más tiempo buen juego, mejor. Pero que seamos un equipo incómodo. Que el rival diga: '¡Uf! Viene el Oviedo, estos no paran'. Si asociamos, mucho mejor. Les pido creer en ellos, que tengan alta autoestima. Por eso están en el Oviedo, porque son buenos".

El once

"Queda un entrenamiento, veremos. Muchas veces lo que va bien no se toca, que no aparezca el entrenador. Que fluya, que siga todo como hasta ahora. Los jugadores han demostrado que lo valen. El que no juega te lo pone difícil. Te vas a tu casa sabiendo que cualquiera puede jugar. La intensidad no bajará en ningún momento".

Los fallos

"No me gusta que por un error de un pase el chico baje la cabeza, es un mal síntoma. Hay que asumir el error y el acierto. Ante el error ese chico que la perdió que la intente recuperar. Me gusta jugar en campo contrario, no me gusta esperar ni ver qué hace el rival para ejecutar. Hay que ir encima de ellos, aunque corramos riesgos".

Víctor Sánchez del Amo

"Lo entrené cuando iniciaba su carrera. Era un gran jugador, excelente tipo, gran profesional. Creció muy bien. Hizo una gran carrera. Todos jugaron en Primera de aquella generación, con una calidad. Son hornadas que salen de vez en cuando en los filiales, el entrenador está en la última fila porque ejecutaban muy bien. Victor hizo una carrera muy linda".

Los objetivos

"Siendo al Oviedo vivimos con presión, aunque es más responsabilidad que presión por querer hacer las cosas bien. La afición vive los colores y está comprometida y eso hace que su equipo salga pensando en ellos. Si no podemos ganar, que se sientan orgullosos de sus jugadores".

Una victoria

"Significaría que seguimos en la carrera, que daremos guerra, que pelearemos el quinto y el sexto con ilusión. 15 puntos son muchos. Los partidos finales son difíciles".