Igbekeme: "Estamos motivados para regresar de Málaga con otra victoria"

James Igbekeme, jugador del Real Zaragoza, explicó ayer miércoles en rueda de prensa que, después de haber conseguido dos victorias importantes que encarrilan la salvación, el equipo está «motivado» para regresar de Málaga con otro triunfo en el equipaje. «Vamos a ir a ganar en Málaga porque es un partido muy importante para nosotros. No pensamos en sumar el punto que necesitamos para certificar la permanencia, sino en sumar tres. Después de las dos últimas victorias (Extremadura y Sporting de Gijón) estamos motivados para este choque y queremos regresar a Zaragoza con otro triunfo», apuntó el centrocampista nigeriano.

La buena racha que atraviesa el conjunto blanquillo coincide, en buena parte, con la oportunidad de elección que ha tenido Víctor Fernández entre sus pupilos una vez que las camas de la enfermería, poco a poco, han comenzado a vaciarse. James ha sido uno de los últimos pacientes en recibir el alta del traumatismo que sufrió debido a una fuerte entrada del jugador de la A.D. Alcorcón Richard Boateng, que le obligó a retirarse del terreno de juego. El tratamiento que ha seguido Igbekeme le ha permitido llegar a esta fase decisiva de la temporada «mucho mejor» y ya vuelve a ser uno de los protagonistas en los esquemas del técnico para diseñar la medular.

«Personalmente estoy contento con lo que estoy haciendo esta campaña porque mi objetivo es jugar cuantos más minutos mejor y consolidarme como titular, pero a nivel colectivo no lo estoy del todo porque no hemos logrado el objetivo de entrar en la lucha por el ascenso a la Primera División», dijo.

A pesar de los altibajos del curso, las buenas sensaciones que ha experimentado desde que Víctor Fernández ocupa el banquillo le han permitido «mejorar» como jugador, ser una pieza clave del equipo y ganarse el respeto del zaragocismo. Las buenas actuaciones la categoría de plata tienen como premio gozar de la atención de otras entidades de la élite que sondean a los jugadores más destacados para reforzar sus plantillas. En este aspecto, el nigeriano es uno de los más observados, y aunque no se aventura a vaticinar el futuro, tiene claras sus intenciones. «No sé qué pasará, pero aquí (en Zaragoza) estoy muy feliz y me gustaría continuar. Tengo contrato».