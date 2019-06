Miguel Torres: "No puedo pedir nada a la afición"

Miguel Torres, futbolista del Málaga CF, ha protagonizado esta tarde una rueda de prensa revia al entrenamiento del conjunto blanquiazul en el Ciudad de Málaga. El pasado sábado, ante el Elche, el madrileño realizó su debut oficial en esta temporada y ante los medios analizó el choque y los silbidos que parte de la grada le dedicó cada vez que tocaba balón. Con gran claridad, el jugador ha explicado cómo se ha sentido.

"Yo asumo mi responsabilidad, pero cada vez que llueve el paraguas de Miguel Torres no puede acoger toda la lluvia", así comenzaba Torres. También manifestó que está feliz, "en el equipo que quiero estar" e hizo hincapié en lo bien que se sintió el sábado cuando recibió el apoyo del resto de sus compañeros.

Sobre su partido, Miguel Torres alegó que fue un día "muy especial, de los más importantes del Málaga CF". "Todos queremos participar porque vienen partido especiales y bonitos, trabajé mucho durante la temporada con la ilusión de participar en algún momento. El equipo ganó ilusionado por lo que viene por delante, que es lo importante".

Tras un año en blanco, Miguel Torres quiso destacar que su comportamiento "siempre fue el mismo cuando jugué más o menos. Siempre respeté a mis compañeros y al club". Pese a su casi nula participación, el defensa se ha considerado importante: "ayudé a mis compañeros a que mejorar y me siento responsable de los logros del equipo. Ojalá podamos terminar con un ascenso, un objetivo prioritario desde el descenso y lo más importante es volver cuanto antes. Lo tenemos ahí y todos tenemos que poner de nuestra parte".

Torres no evadió las preguntas sobre los silbidos que escuchó hace solo unos días en La Rosaleda. "A la afición no le puedo pedir nada, aunque a ningún jugador le gusta que le piten", señaló. Para finalizar, quiso dejar patente que se siente feliz de vestir la elástica blanca y azul: "Siempre me he sentido querido y me sigo sintiendo, siempre he respetado a todas las aficiones y también a mi afición. Me ha dado mucho y también el sábado. Me gustan las críticas y afrontarlas para evolucionar y madurar. De todo se aprende e intenta mejorar".