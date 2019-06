Resolución próxima al tema Víctor

La decisión final sobre la continuidad o no de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo blanquiazul se acerca y aún no existen certezas de qué ocurrirá. El todavía técnico del Málaga CF, al menos hasta el 30 de junio, se encuentra pasando unos días en Madrid -disputó el domingo el partido con las leyendas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu- y ahí debe producirse una reunión con José Luis Pérez Caminero, director deportivo, y Joaquín Jofre, asesor jurídicos del club de Martiricos, para abordar definitivamente la situación del banquillo.

Han pasado ya 10 días desde que terminara de forma triste la competición oficial para el Málaga y aún no tiene entrenador confirmado para la próxima temporada. Desde el momento en que concluyó LaLiga, la primera opción para sentarse en el banquillo la campaña que arrancará a mediados de agosto ha sido Víctor. Tras concluir el campeonato, Caminero y Joaquín Jofre se reunieron con el preparador madrileño para mostrarle la situación actual contractual de cada jugador de la plantilla, con lo que podrá contar y de lo que se tendrá que olvidar de cara al próximo curso, pero de ahí no salió nada en claro y quedaron emplazados a otro encuentro para profundizar en materia, presentar una oferta formal y que el entrenador decidiera.

El nombre del técnico blanquiazul que cogerá el equipo ya en la pretemporada que dará comienzo a mediados del próximo mes de julio debe quedar perfilado esta semana. Por tanto, el encuentro entre los dirigentes de La Rosaleda y Víctor Sánchez debe producirse de forma inminente, si es que no se ha producido ya, para invitar al técnico a tomar su decisión de continuar o declinar la propuesta que se le ponga por delante. Del Amo ya tiene una idea tras esa primera reunión de la profunda reestructuración de plantilla que habrá de cara al próximo curso, sabe con qué futbolistas no podrá contar de forma segura y conoce la situación de otros tantos que tendrán complicado seguir. Y además es consciente de que debido a la reducción de presupuesto para afrontar la temporada 2019/2020, la oferta económica que le pueda realizar el Málaga también deberá ser menor. Con todos esos condicionantes, Víctor tiene que dar una respuesta definitiva a las intenciones del club.

A partir de ahí, si finalmente el club y Víctor no llegaran a un entendimiento por diferentes motivos, Caminero y su equipo de trabajo no tendrán tiempo que perder para encontrar el «sí» de otro entrenador. El Málaga CF es de los pocos equipos de la categoría que aún no tiene entrenador confirmado para la temporada venidera y la incógnita del banquillo no puede dilatarse mucho más en el tiempo.

No es ningún secreto que cerrar al nuevo técnico es clave para continuar con la planificación y empezar a concretar operaciones con vistas a conformar una plantilla competitiva dentro de las posibilidades económicas del club. El nuevo entrenador, sea Víctor u otro candidato, deberá opinar sobre las muchas entradas y salidas que se producirán en las próximas semanas. Además, restan menos de tres semanas para iniciar la pretemporada y todavía no está del todo perfilado qué hará el equipo en su mes largo de preparación para iniciar el campeonato en las mejores condiciones. El tiempo apremia al club y a Caminero a hacer oficial el nombre del entrenador malaguista.