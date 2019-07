Adriana Martín renueva su contrato en el Málaga Femenino

El equipo femenino asegura desde hoy a su capitana Adriana Martín. La capitana y el equipo no han pasado por un buen momento este final de temporada con el descenso, pero ahora toca la remontada y la ilusión por formar equipo para afrontar la nueva temporada, con ganas de demostrar que ellas han vuelto al campo y para remontar este último final.

La voz de la experiencia del equipo les muestra su apoyo en este periodo de recuperación de la temporada: "Para mí es un sueño, el Málaga es un sentimiento", declara la futbolista. Promete trabajar duro y defender el escudo con mucho orgullo por la afición del equipo. La capitana cumple su promesa: "Hasta que no volvamos a Primera no me voy de aquí".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">MCFFTV| ¡Hola, malaguistas! ?????? <a href="https://twitter.com/ADRIANA__MARTIN?ref_src=twsrc%5Etfw">@ADRIANA__MARTIN</a> tiene un mensaje para vosotros ??<br><br>???? <a href="https://twitter.com/hashtag/SomosM%C3%A1laga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SomosMálaga</a>?? <a href="https://t.co/pLMjs95U3N">pic.twitter.com/pLMjs95U3N</a></p>— Málaga CF Femenino (@MalagaCFemenino) <a href="https://twitter.com/MalagaCFemenino/status/1146741854093926400?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de julio de 2019</a></blockquote>

