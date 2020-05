Martín Aguilar: "Habrá un antes y un después tras al coronavirus"

Un día antes de que el Málaga CF reanude sus entrenamientos en el césped de La Rosaleda, el consejero del club, Francisco Martín Aguilar, analizó la situación de la entidad costasoleña en los micrófonos de Radio Marca Málaga. En cuanto al futuro más inmediato, confía en que todos los miembros de la plantilla den negativo en el test del COVID-19. "Pronto podrán ponerse a trabajar y a hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Ojalá pronto pueda también estar la afición en la grada pronto", comentó.

En cuanto a su trabajo en el club, Martín Aguilar asegura lo complicado que es representar al Málaga CF allá por donde va. "Empecé como vicepresidente y he estado con Puche, Serafín Roldán, Fernando Sanz y Al-Thani. Ese calor que tengo cuando estoy cerca de la plantilla lo echo mucho de menos. Yo siempre estoy ahí para ayudarles. Josemi sabe que ahora tendrá diez veces más trabajo que antes. Su puesto implica estar 24 horas pendientes del club y de su estructura", destacó.

En cuanto a la crisis del coronavirus, asegura que habrá "un antes y un después" en el fútbol. "Cada club tendrá sus problemas. Los nuestros son los que son. Una de las cosas que va a cambiar es jugar sin público. Para nosotros jugar con gente en La Rosaleda es fundamental. Nuestro equipo no se va a venir abajo. No sé qué ocurre en otras plantillas, pero creo que nosotros estamos en buenas manos. Tenemos un administrador bastante preparado. Él siente a el Málaga y eso es lo que necesitamos en nuestra ciudad".

También hubo palabras para el todavía presidente de la entidad, Al-Thani, aunque no fue un tema agradable de abordar. "Había cosas extrañas, revelaba Paco Martín Aguilar. "A mí no me gustan los focos pero he aguantado esto por el Málaga. Mis amigos, mi familia todos me han dicho siempre que siga luchando por cuidar y defender la imagen del club. Quién sabe si me fuese ido que hubiese pasado con Shaheen...", apuntaba.

Ahora, con José María Muñoz al frente del club, comenta que lo único que hay que hacer es confiar en su gestión. Y para el futuro, apunta que "hará falta gente como López Nieto, conocedores del club y la ciudad. Aunque a él le costaría dejar sus labores en el colegio de árbitros. La cosa cada día es más urgente. Lo fundamental ahora es que el equipo se ponga a trabajar. A la gente del club le faltan horas para solucionar los problemas del club. Habrá que tomar medidas drásticas. Seguro que con el tiempo iremos recuperando lo que hayamos perdido", concluía el consejero malaguista.