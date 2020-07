El uno por uno del Málaga CF ante el Rayo

Renato Santos (2)

Inoperante



Tete Morente (6)

Potente

De lo mejor del Málaga cada partido, aunque esta vez no consiguió generar el peligro de otros días. Su potencia es un soplo de aire freso para el Málaga, lanza al equipo hacia adelante. Importante en este tramo final.

El portugués no está dando el nivel que se espera de él. Tuvo la oportunidad de salir en el once y no lo aprovechó. Sus acciones por banda nunca llegan a nada. Demasiado blando en las disputas. Partido insuficiente.