Pellicer: "Tenemos que levantar la cabeza y pensar en la final"

El Málaga CF se complicó la vida y puso la permanencia en peligro al perder su encuentro ante el Sporting. Los de martiricos mostraron una imagen totalmente distinta a la del partido ante el Deportivo de La Coruña. Aún así, todavía quedan opciones para la salvación y eso es lo que quiso transmitir Pellicer en rueda de prensa: "Tenemos que ser muy autocríticos dentro, pero a levantar la cabeza y pensar en la final. Las estamos jugando constantemente y el viernes tenemos otra. Dependemos de nosotros y tenemos que pensar que el equipo que está mejor a nivel emocional... Hay que empezar a recuperar y lo mejor es que vamos teniendo fondo de plantilla. Quiero ser realista y es que nos va a tocar sufrir. Tenemos que reponernos porque sabíamos que era un camino lleno de obstáculos".

Aunque lo intentó, el Málaga no fue capaz de anteponerse a un Sporting que fue muy superior en la primera parte del encuentro y que decantó el partido en apenas 30 minutos. "Preparamos un plan de partido de meter un ritmo alto, de atacar arriba y fue todo lo contrario. El primer gol nos hizo daño, nos rompió esa idea. Son dos partes diferenciadas. Más allá del sistema y de los jugadores, en la primera parte nos ganaron 2-0 y en la Segunda no nos llegaron. En la primera parte no estuvimos nada bien y luego reajustamos y se vio otra cosa".

"En la primera hay que reconocer que fueron superiores, lo dice el marcador. Tuvieron cuatro remates a puerta y la sensación es que estaban mejores que nosotros. Tendremos que ajustar cosas. Estamos viendo muchos partidos con estas situaciones. En el momento que un rival se pone por delante y te supera también en el juego cuesta mucho equilibrar. En la segunda nos ajustamos y jugamos más en campo contrario, nos faltó sacar centros porque teníamos dos delanteros".

Los malagueños se colocan tres puntos por encima del descenso, pero no pueden permitirse otro tropiezo. Pellicer se mostró consciente de la dura prueba que el espera a su equipo en sus últimas dos finales, frente al Alcorcón, en la Rosaleda y frente al Almería en su estadio: "De aquí a cuatro días tenemos otro partido. Lo que sea mirar atrás es malo, sobre todo cuando vienes de otra derrota. Hay que pensar en que jugamos otra final y que este equipo se ha sabido reponer ante cualquier adversidad. Los jugadores, ante cualquier palo, se han sabido reactivar. Nos falta el depósito de gasolina de la afición este viernes, pero seguro que la vamos a escuchar de La Rosaleda. Necesitamos la unión de todos. El partido del viernes es una final, seguro que vamos a intentar conseguir la victoria. Este equipo lo ha demostrado y estos jugadores también. A partir de ahora es reponerse y mirar hacia adelante".