Cifu se despide del Málaga

La marcha de Cifu ha sido crónica de un adiós anunciado. El jugador llevaba días ultimando los detalles de su marcha al Elche y en el día de hoy se ha hecho oficial. Horas después, el propio jugador a través de sus redes sociales ha querido despedirse en primera persona del club en el que ha militado las últimas temporadas y sobre todo despedirse de la afición de Martiricos.



A continuación, reproducimos íntegramente la misiva escrita por el granadino:

"Toca despedirme de la que ha sido mi familia durante estos 5 años. No es el final soñado, no es la situación que más me gustaría, pero no puedo tener otras palabras que agradecimiento para esta afición, desde gol, pasando por preferencia, fondo y tribuna. Sois el elemento más grande de este escudo y no tengo duda de que siempre lucharéis contra viento y marea como he podido comprobar estos años.

Para mí fue un sueño aterrizar en Málaga, he vivido algunos de los mejores años de mi vida, he intentado dar lo mejor de mí. Me llevo momentos únicos y amigos increíbles. Esta ciudad ha visto nacer a mi hija y tanto ella como mi familia serán siempre malaguistas.

Todos y todas sabéis en gran parte la situación que vive el Club, son tiempos difíciles pero no tengo duda de que lucharéis como siempre y saldréis adelante. Me da mucha pena dejar atrás todo esto pero siempre lo llevaré en mi corazón.

He tenido la suerte de tener grandes compañeros, técnicos, a los "pichitas" (Miguel padre, hijo, Juankar y Andy), a los fisios, médicos y trabajadores del club que me han hecho que me sintiera en casa con cada detalle día a día. Durante estos cinco años, muchos de ellos han sido como mi familia, a los que por supuesto tengo que agradecerles su trabajo, su entrega y su trato conmigo.

A toda la afición malaguistas, gracias, muchas gracias por vuestra dedicación, vuestro cariño y vuestro aliento. ¡FORZA MÁLAGA! ¡SIEMPRE MÁLAGA!".