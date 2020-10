Lombán: "Me queda mucho por hacer en el Málaga CF"

El nombre de David Lombán también ha sido determinante en este pasado verano: el defensa de Avilés estaba en la lista del ERE que afectaba a la primera plantilla pero, tal y como destacó Manolo Gaspar en su comparecencia de la pasada semana, él y Adrián González fueron los únicos jugadores que mostraron interés por renegociar su situación para permanecer en Martiricos.

En una entrevista en La Jugada de Canal Sur Radio, Lombán aseguró que su primera acción fue "hablar con el club para saber las posibilidades". "Desde que llegué aquí dije que este es el club en el que quería jugar, no me esperaba el cariño y lo a gusto que iba a estar pero quería saber la propuesta del club. Ellos mostraron internes en que yo siquiera y eso es gran parte de la decisión. Si algo nos ha demostrado toda esta situación es que hay que pensar en el presente, intento disfrutar lo máximo aquí y con ganas de aportar lo más que pueda".

"Me senté con Manolo para saber la situación y raíz de eso intentamos llegar a un acuerdo, cada uno tenía que valorar muchas situaciones en su vida. Yo por eso estoy aquí, contento y con ganas de dar el rendimiento que espero en el campo. Creo que todavía me quedan muchas cosas por hacer en este club, no me veo pensando en otras experiencias", remarcó.

Pese a las complicaciones de la pasada temporada, el jugador advierte que esta también será muy difícil."Somos el presupuesto más bajo de la categoría, pero en Segunda no influye tanto y hay que competir con los que vengan. Es evidente que estamos en un club con una historia reciente muy importante, jugando en Europa al alto nivel, allá donde va la gente lo ve como un club grande y dentro del vestuario tenemos que ver la realidad y ser humildes. Ver el escudo, respetarlo pero ser humilde y mirar a todos por igual", comentó.

El defensa tampoco duda en que el objetivo de este año es la permanencia: "Hay que ser competitivo, tener ilusión pero ser realista de la situación en la que estamos y de la que venimos. Lo primero es la supervivencia del club, eso se consigue manteniéndose en Segunda otro año".

En cuanto a su vuelta, aseguró que quiere ser "un poco prudente porque estamos en el inicio de liga, ahora nos vienen partidos seguidos, estoy entrando de manera progresiva, mañana entrenaré con el grupo".