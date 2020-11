Pellicer: "Tenemos que seguir con el ADN demostrado en partidos anteriores"

Con Joaquín Muñoz e Ismael, pero con la duda hasta última hora de Yanis. Así viajará el conjunto malaguista esta tarde a tierras catalanas para enfrentarse mañana (14:00 horas) al Sabadell de Antonio Hidalgo, recién ascendido y penúltimo en la clasificación. El Málaga tiene una gran ocasión para recuperar el ritmo, el tono y la garra mostrada en encuentros anteriores, en busca de su reencontrarse con su versión. "Queremos una victoria para recordar los partidos anteriores, de la racha de victorias y seguir sumando. Si estamos al máximo nivel no hay ningún equipo que sea superior a nosotros. Si bajamos ese nivel, cualquier lugar te pone en problemas", comentó el míster castellonense.

Pese a las dos últimas derrotas, hace balance positivo de este arranque de curso, a sabiendas que el equipo aún puede dar mucho más y que se repondrá de los dos mazazos ante Mallorca y Espanyol.. "Esto es para valientes y para gente que quiere ir de verdad. Cuando vienen las derrotas, estamos solos. Cuando llegan las victorias aparecen todos los amigos a dar la palmadita. Ahora quiero ver esa exigencia y ver a partir de ahora lo del Zaragoza, Castellón o Sporting".

La gran novedad de esta convocatoria es la incorporación de Joaquín Muñoz, la primera desde que llegó a la entidad malacitana. "Está con muchísima ilusión y físicamente está claro que no está al 100%, ha entrado paulatinamente en acciones de ataque sobre todo. Hoy ha entrenado a un muy buen nivel y sobre todo para estar con el equipo, los compañeros. Con este tema de la pandemia falta esa unión de grupo del día a día", relató Pellicer. "Vamos a ver el transcurso del partido si nos puede ayudar, pero vamos a ir controlando mucho el tema de las cargas con él. Es un paso hacia adelante, muy contentos por recibir a otro jugador para ayudar en ese perfil que tenemos escasos", advirtió.

También mencionó a Pablo Chavarría, explicando que ha tenido "unas molestias normales después de los esfuerzos que viene realizando". "Estamos muy contentos rendimiento que está dando. No quiero entrar en individualidades, es un delantero diferente de Caye, de Orlando y de Julio. Nos da muchas alternativas. A partir de ahí, tanto él como el resto de jugadores están en la posición de poder generar más en ataque. También genera espacios para que otros los aprovechen. Más de los goles, genera mucho en el juego".

En cuanto a Yanis, cuya participación mañana está en el aire, comentó que "no ha podido entrenar por un problema personal. Está en convocatoria pero no sabemos si mañana va a poder estar. No sabemos hasta última hora. Los futbolistas son personas y estamos para ayudarles".

A nivel mental, el Málaga se ha preparado el choque frente al Sabadell bien, con autocrítica y "con rabia". "No estuvimos acertados el último día, nosotros los primeros. Con público no hubiéramos perdido 0-3. Nos alienta para ser más agresivo, tener mentalidad ante el partido. Estos dos últimos partidos hemos tenido más posesión que el rival. Son los dos equipos que menos nos han tirado entre los tres palos y hemos encajado seis goles. Los goles hay que analizarlos y ese análisis lo hemos visto con ellos. El tema mental ahora mismo es muy importante. Tenemos que seguir con ese ADN que hemos demostrado en partidos anteriores. Ser agresivos, en la segunda parte del Espanyol cometimos dos faltas. Cosas que el otro día no las hicimos. El primer culpable es el entrenador por no saber transmitirlo".