El Málaga CF, ante la situación de incertidumbre que existe todavía sobre como será el regreso de los aficionados a La Rosaleda la próxima temporada, ha puesto en marcha una novedosa campaña de abonados en la que se barajan todos los escenarios posibles y ha sido presentada a través de un comunicado de prensa donde se detallan todas las situaciones de vuelta del público a las gradas y todos los formatos de los que disponen los aficionados del club malaguista para apoyar al equipo.

Lo primero son los escenarios de la vuelta del público a las gradas, ordenados de menor a mayor número de aficionados permitidos. El peor de los caos sería, lógicamente, el cierre total del aforo, aunque todo parece indicar que para la temporada que viene ya se permitirá el acceso de aficionados a los eventos deportivos. Luego estaría la apertura con limitación de aforo en determinadas comunidades autónomas, en este caso se repartirían las entradas entre los distintos formatos de abono, de acuerdo al orden de privilegios que otorgue cada modalidad.

En el caso de una apertura al 50% del aforo, 15.000 aficionados, el reparto de entradas se haría de la misma forma que en el caso anterior, en orden de prioridad descendente. Por último, aunque es el escenario menos probable, la apertura completa, es decir, vuelta a la normalidad pre pandemia, en cuyo caso regresaría el abono de temporada y se compensaría a los abonados que eligieron el Abono Dinámico a final de la campaña 19/20.

El club presenta así dos nuevos formatos de abono para afrontar la incertidumbre que acompaña en el mundo del deporte la vuelta del público. El primer abono sería 'Fiel Malaguista', una formula que pretende revolucionar la vinculación al club. Abandonamos el concepto de abono como vía de vinculación al Club. El Fiel Malaguista revoluciona esta relación, haciéndola más permanente y orgánica. permite, entre otras cosas, que el aficionado mantenga el número y antigüedad (o crear uno en caso de nueva alta), independientemente de si va a ocupar una localidad o no. Una unión no perecedera que continúa al acabar la campaña regular y que la distancia no puede minar. Como Fiel Malaguista puede acudir al estadio o no, pero disfrutará de todas las ventajas que se le atribuyen a un abonado, aunque viva a miles de kilómetros de Málaga.

Esta fórmula está disponible para público general con un precio de 2,9€ al mes, 15,9€ cada seis meses o 29€ al año. Para el sector infantil -hasta las 12 años- por 2,5€ al mes, 13,9€ cada seis meses o 25€ al año.

Para recién nacidos está la posibilidad de por 1,9€ al mes, 10,5€ cada seis meses o 19€ en su primer año de vida, hacerle fiel malaguista sin opción a asiento. Para darles la bienvenida, los bebés malaguistas recibirán un pack blanquiazul.

De este modo, si eres Fiel Malaguistas tendrás preferencia de compra de accesos en el caso de una apertura parcial del estadio.

Cuando el Abono de Temporada esté disponible, el seguidor deberá estar dado de alta previamente en el Fiel Malaguista, es una condición obligatoria. Para premiar a todos los +Viento y Marea su apoyo incondicional durante la pasada temporada el club les regala su primer año de Fiel Malaguista

El abono dinámico 'Deseo Malaguista' permite a los aficionados comprar un número de accesos determinados para la temporada, es decir, el aficionado elige cuantos partidos quiere ver en el estadio, pudiendo hacer uso de un acceso durante cada partido o de varios accesos en el mismo encuentro para acudir acompañado. El abono 'Deseo Malaguista' no está vinculado a una localidad, sino a una grada por lo que al aficionado se le asignara en cada encuentro un sitio dentro siempre de la misma grada dependiendo de la disponibilidad y del número de acompañantes.

Por último, el club ha anunciado 'Malaguistas x Naturaleza', abandonando así el uso del plástico y apostando por el acceso digital. De esta manera e independientemente del tipo de abono que tengas, incluso si solo tienen una entrada individual, la aplicación móvil del club servirá de 'wallet' con la que acceder a La Rosaleda o acreditarte para los descuentos y ventajas de los abonados.