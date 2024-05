A La Rosaleda se le hace imposible remontar

El fortín creado entre el Málaga CF y La Rosaleda en el inicio de la segunda vuelta se ha roto por completo. El equipo blanquiazul estaba en la pelea por ser el mejor local de la categoría y los últimos cuatro empates consecutivos han acabado con la muralla construida a base de tanto esfuerzo. No obstante, tres de ellos han tenido un procedimiento que el conjunto blanquiazul tiene que arreglar de cara al futuro... porque el curso va camino de decir adiós sin que se haya remontado ni un solo encuentro como local.

Tres empates sin remedio

Dejando a un lado el 0-0 frente al Real Murcia, los otros tres empates coinciden en fondo y forma: 1-1 ante el Ceuta, el Linares y el Mérida, y todos ellos con los mismos pasos. Los tres equipos se adelantaron tras una primera parte esperpéntica de los blanquiazules, casi siempre provocado el gol por fallos garrafales, y cuando llega el momento afrontar el partido tirando de épica... no siempre ha salido demasiado bien.

Contra el Ceuta marcó Juande antes del descanso y con Linares y Mérida llegaron los goles de Roberto y Dioni en la segunda mitad, minuto 73 y 58, respectivamente. El problema siempre ha sido lo que ha ocurrido después o lo que nunca ha llegado a ocurrir: la remontada. El gol es el eterno problema que vive la plantilla, pero la portería parece quedarse minúscula cuando se trata de darle la vuelta a un marcador que había empezado en contra.

Con 24.000 personas siempre a favor y con la inercia favorable tras igualar el marcador, el Málaga CF siempre se ha quedado en blanco. ¿Problemas con los cambios? ¿Problemas para sobrellevar la presión? Es una idea que se puede reforzar si se recuerda que sí ha habido dos remontadas este curso y las dos han sido como visitante: en la jornada 2 para vencer 1-2 al Atlético Baleares y el 1-4 con el que el Málaga CF arrasó ante el Real Murcia.

La primera remontada llegó en casa del Atlético Baleares. / CD ATB

En casa, el conjunto de Sergio Pellicer ha llegado a tener momentos que parecía que el campo estaba inclinado hacia la portería contraria. Normalmente, coinciden en ser del minuto 55 al 65. Un disparo a puerta, un córner, un robo en campo rival y una nueva ocasión de peligro. Sucesiones de 5/10 minutos en los que es casi un milagro que el equipo no acabe remontando y duplicando la distancia en el marcador.

Al límite físico

También el físico tiene mucho que decir en estos intentos frustrados de remontar porque si de algo peca el Málaga CF en los últimos meses es de llegar al límite a nivel de piernas. No obstante, tampoco se vivió una remontada en los primeros compases de temporada. El lado positivo está en que el equipo muchas veces ha empezado ganando, el problema viene cuando no es capaz de darle la vuelta a la situación y el play off ya está ahí.