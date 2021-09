Con la presión y las incontables horas de trabajo que hay detrás de un mercado de fichajes, en septiembre Manolo Gaspar respira con alivio, la sensación de tener lo deberes hechos y de haber sumado una nueva experiencia al frente del buque malaguista. Como viene siendo ya costumbre en las grandes comparecencias, el dirigente paleño estuvo acompañado de los pesos pesados del club como José María Muñoz, Paco Martín Aguilar, José Alberto López, los capitanes Escassi, Luis Muñoz, Lombán e Isma Casas y más trabajadores de la entidad y la fundación.

"Ha sido un mercado diferente, visto desde otro punto de vista al que estaba acostumbrado. Con el grupo de trabajo que tenemos en todos los departamentos es mucho más fácil", empezaba Gaspar.

La diferencia de un año a otro ha sido abismal. Este verano en La Cueva habían cerrado el apartado de incorporaciones 3 o 4 días antes del cierre de mercado. Había que esperar a última hora por si acaso, pero sin el nerviosismo de otras ventanas de fichajes. "El año pasado se vivieron momentos límite todos los días. Se dudaba con las inscripciones, fue una labor quirúrgica y José María se la jugó muchas veces, había que pelearse con LaLiga… Estaba ERE, la AFE por medio.. La gestión de Pellicer en ese momento fue impecable. Dentro de las oficinas fue una catástrofe pero se consiguió".

Con lo que se ha logrado fichar este curso y los buenos resultados vistos en los primeros partidos, es normal que la afición se empiece a ilusionar. No obstante, Manolo Gaspar pone calma: "si queréis escuchar que el objetivo es el ascenso os vais quedar con el titular en el bolsillo. Pero me gusta el equipo, vamos a dar guerra a cualquier rival pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo. Son 13 incorporaciones, muchas, hay que seguir dándole los matices que quiere el míster. Podemos hablar en marzo del objetivo, ahora mismo es difícil. En marzo tendré que decir si es la permanencia o mirar para arriba. Pero mejorar lo del año pasado es obligatorio".

Gaspar hizo una radiografía de cómo se desarrolla el mercado y aseguró que las negociaciones no son cosas de días ni de semanas. "Hay muchas opciones y algunas se quedan por el camino. Hay contacto con el agente, con el entorno personal. Hay momentos en los que crees que la pierdes porque entra otro equipo, cambia el equipo de procedencia... Todas las operaciones son complicadas, ninguna me ha sorprendido".

En cuanto al límite salarial para este curso, el dirigente explicó que han consumido "alrededor de 6 millones, 6 millones y algo. Hay que seguir con un equilibro en la plantilla, es importante para la gestión del grupo. Lo que nos queda por consumir no es obligagotiro consumirlo, lo que no gaste se puede sumar al año siguiente. Siempre hay que dejar algo, pero la cantidad ni la he planteado".

De esta manera, el Málaga CF no ha completado las 25 fichas que tenía disponibles para esta campaña. "La plantilla está cerrada de incorporaciones, si pasa una desgracia -que ojalá no pase- nos vemos con esto. Tenemos 23 fichas contando con Alexander. No hemos hecho más no por falta de opciones, sino porque creemos que los jugadores que han subido de la cantera están dando el nivel que queremos. Podíamos haber tenido 25 fichas, pero no nos iban a dar un salto de calidad. Tenemos que seguir con nuestra filosofía del club".

Aunque ya no sea posible, el Málaga CF ha tanteado este verano a varios ex jugadores como Willy Caballero o Rondón. Gaspar remarcó que lo intentó, pero "por un motivo u otro no se ha podido". Y el dirigente volvió a destacar que todo el que quería tiene sitio en el Málaga, "al que se quiere subir al barco yo le doy la mano".

Eso en el apartado de entradas, pero también se han producido movimientos de posibles salidas de actuales jugadores de la plantilla de José Albert. "Ha habido llamadas de primeros contactos pero las condiciones de salida las pone el Málaga CF y después de esas llamadas no han habido más. Ofertas firmes no, interés sí. Nosotros vamos a intentar ser fuertes ahí, tenemos que serlo como ya dijo José María (Muñoz)".