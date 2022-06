Málaga CF: El 'caso Horta' se calienta

El 'caso Horta' puede ser un soplo de aire fresco para el Málaga CF. De concretarse, se convertiría, de largo, en la mejor operación desde hace tiempo para los intereses del club. Solo falta que ocurra a lo largo del verano algo tan simple como complicado, que el SC Braga esté dispuesto a traspasar al jugador al Benfica. De momento, no hay acuerdo económico para que el exjugador blanquiazul cambie de equipo portugués, pero la entidad de Martiricos ya espera con los brazos abiertos un entendimiento entre las partes. Este movimiento provocaría un gran ingreso para las arcas de La Rosaleda.

Este miércoles, el diario portugués Record avanzaba que el Málaga podía llevarse hasta un 67% del montante del traspaso en caso de que este superara los 5 millones de euros. Una cifra muy superior a la que se pensaba en un inicio y que ha sido confirmada por Manolo Gaspar a A Bola, otro medio luso. "Quien tiene que comunicar la oferta es el Sporting de Braga al Málaga. Es correcto que el Málaga tiene el 67% del pase del jugador y que si llega una oferta por encima de los cinco millones, tiene que quedarse con ese porcentaje", dijo el director deportivo blanquiazul. "El Sporting de Braga está obligado a escuchar propuestas y, si no acepta, tendrá que pagar al Málaga una cantidad correspondiente al 67 por ciento de la oferta", explicó Manolo.

Si al final termina fructificando la operación, según estas declaraciones, el Málaga recibiría un buen puñado de millones, porque en ningún caso la transacción bajaría de los 10 millones, cifra que ya ha sido rechazada por el Braga. La cláusula del futbolista son 30 millones, y de momento el club portugués se cierra en banda a venderlo por menos de esa cantidad. La voluntad del jugador, con contrato hasta 2026, también será clave. Y en ningún momento ha asegurado que la próxima campaña vaya a seguir vistiendo la misma camiseta.

En esas, el club de Martiricos espera que de una vez por todas este verano se dé por fin un traspaso de Ricardo Horta. Su buena temporada en el Braga ha elevado su cotización, e incluso le ha permitido estar en la convocatoria de la selección portuguesa para estos encuentros de la Liga de Naciones.

Por ahora, el Málaga puede hacer poco más que esperar. Los derechos federativos son del Braga y es el único que tiene potestad para decidir sobre si Horta sale traspasado este verano o continúa en sus filas.

El presidente del Braga, Antonio Salvador, también ha querido dar su versión de los hechos en medios portugueses y ha asegurado que no admitirá presiones de ninguna de las partes. "El Braga tiene derecho a no querer negociar por Ricardo Horta y no va a hacerlo", explica. "No es como aparece en los medios de comunicación", agregó.

Lo único que está claro hasta el momento es que un hipotético traspaso, ya se por 10, 15 o 20 millones, aportaría un ingreso considerable para el Málaga, que podría ver aumentado su presupuesto y límite salarial para formar una plantilla más potente de cara al próximo curso.

El día de la presentación de Ricardo Horta con el Málaga CF, Mario Husillos, exdirector deportivo del club, aseguró que el jugador levantaría a la afición de sus asientos. No lo consiguió sobre el césped, pero ahora sí que puede provocar una inmensa alegría en Martiricos si finalmente sale traspasado al Benfica, equipo que ha apostado más fuerte por él.