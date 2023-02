Día I de Kike Pérez en el Málaga CF

Kike Pérez ya es una realidad en el Málaga CF. El nuevo director general, anunciado la semana pasada, se ha puesto este martes manos a la obra. El vitoriano estuvo por la tarde en La Rosaleda, conociendo su nuevo centro de trabajo y al personal presente y luego, por la noche, acudió a su primer acto en representación del club, en un evento junto a empresas relacionadas con el club en el Teatro Cervantes. El nuevo director general blanquiazul estuvo acompañando a ‘The MBC’, el grupo empresarial con conexión con el Málaga CF, en el Cervantes Blanquiazul, un evento propiciado por la relación entre la Fundación Málaga CF y la Fundación del Carnaval del Málaga. Estuvieron acompañándole también otros miembros de la entidad como Carlos Arias, director del Área de Negocio del club, o José Antonio Ruiz Guerra, consejero consultivo.

Antes del evento, Kike Pérez tuvo tiempo de adentrarse en las oficinas de Martiricos para conocer de primera mano las instalaciones y al personal del club. Y sin tiempo para mucho más, puso rumbo al Teatro Cervantes. Esta aparición del vitoriano es la prueba de que su presencia servirá para descargar de trabajo al administrador judicial y también para alejarle de los focos. Hasta ahora José María Muñoz era la cara visible de la entidad en todo este tipo de actos y en las relaciones con LaLiga y la Federación y ahora será Pérez el que también se haga cargo de estas labores, entre otras muchas cosas que hay que solucionar en la entidad. Este mismo jueves, Kike Pérez ya se pondrá manos a la obra de manera efectiva.

Tendrá que ponerse al día de todo lo que rodea a la entidad y conectarse con José María Muñoz para tomar decisiones de calado. A priori, lo principal en estos momentos debe ser la elección de un nuevo director deportivo, tras la salida del club hace unos días de Manolo Gaspar. Esa será la primera gran responsabilidad del nuevo dirigente blanquiazul. La siguiente tarea, y no menos importante, será empezar a planificar el futuro próximo del Málaga CF.

Kike Pérez llega con mando en plaza para tomar todo tipo de decisiones que afecten al ámbito deportivo. Deberá trabajar junto al administrador judicial y el nuevo director deportivo en la planificación de la próxima temporada, con la dificultad añadida de no saber en qué categoría competirá el equipo. Aún no hay fecha confirmada, pero desde la entidad blanquiazul tienen previsto que el nuevo dirigente tenga una puesta de largo en la sala de prensa ante los medios en los próximos días. La figura que tanto se reclamaba ya está presente en el club. Llega un director general, con una dilatada experiencia en el mundo del fútbol, para liderar la parcela deportiva y profesionalizar el club en este apartado. Las críticas hacia el administrador judicial por su gestión en temas deportivos crecían día por día y la llegada de un directivo de este perfil se antojaba ya más que necesaria. Ojalá que no sea demasiado tarde y el barco vuelva a salir a flote.