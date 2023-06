Ya es oficial. El Málaga CF se queda sin portero titular para su nuevo camino por Primera RFEF. Rubén Yáñez, el primer jugador en hablar en redes sociales, se despidió este domingo de la afición blanquiazul y ya ha sido anunciado cuál será su nuevo equipo en la próxima temporada de LaLiga SmartBank: el Sporting de Gijón. El cojunto asturiano y el guardameta catalán unen sus caminos hasta junio de 2026.

Lo intentó el Málaga CF. Yáñez fue uno de los tres jugadores -junto a Rubén Castro y Lago Junior- con los que el club habló para una posible continuidad en el fútbol no profesional, pero ese paso es el que ha hecho que el portero haya tomado otro destino. Aunque dudó. Había encontrado comodidad en la ciudad, su entorno personal estaba agradecido con el recibimiento que le había dado el sur y no fue una decisión fácil, a pesar de lo que suponía para él el hecho de jugar en el 'barro'.

Precisamente, ha cumplido con el gran objetivo por el que llegó a la Costa del Sol: volver a jugar con regularidad y de paso revalorizarse. Su paso por La Rosaleda le ha permitido acabar como uno de los mejores cancerberos de la categoría. Es más, se va siendo uno de los jugadores más aclamados por la afición blanquiazul, pero la apuesta personal y deportiva de los asturianos ha sido crucial ante otras ofertas como Leganés o Zaragoza.

"Ambos hemos hecho un esfuerzo para que mi vinculación con el Málaga CF pudiera continuar, pero he tenido que tomar la difícil decisión de no seguir. Mi corazón me decía una cosa y mi cabeza otra. Sin embargo, ha sido una decisión meditada y la he tomado pensando en lo mejor para mí y los míos", comunicó a través de sus redes sociales. Y así se despidió: "Me voy enamoradao de esta ciudad, de esta afición y de este club. Espero que sea hasta pronto".

Nuevos colores

Mientras el conjunto de Martiricos ahora busca cómo adecuarse a una nueva realidad en Primera RFEF, ya es oficial cuál será el nuevo destino de Yáñez. El Sporting de Gijón se asegura una pieza codiciada en la portería de El Molinón hasta junio de 2026, siendo el primer fichaje que anuncian los rojiblancos y también el primer jugador del Málaga CF 22/23 que se marcha a otro club.

No será el único porque la gran mayoría de la plantilla queda libre tras el descenso a la tercera categoría. Sin embargo, sí es una de las bajas más dolorosas por el rendimiento ofrecido durante toda la temporada y por el compromiso demostrado en la lucha por la permanencia hasta el final.

Ahora bien, con la puerta de salidas abierta de par en par, la ventana de llegadas cuenta las horas para que comiencen a oficializarse los jugadores que defenderán la camiseta blanquiazul en Primera RFEF. Dioni, Juanpe... la lista hasta llegar a los 14 fichajes -según Kike Pérez- es larga y en algún momento habrá que empezar.