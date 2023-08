Dioni Villalba fue uno de los jugadores del Málaga CF que presentó el Trofeo Costa del Sol en la mañana de este viernes en La Rosaleda. El delantero blanquiazul, fichado este verano, atendió a los medios de comunicación y destacó "las ganas" de que llegue este primer partido ante la afición en La Rosaleda.

Estreno en La Rosaleda

"Es un día marcado, especial. Debutar en La Rosaleda con nuestra gente. Tengo muchas ganas de que llegue mañana".

Trabajo de pretemporada

"Estamos en pretemporada. Queda gente por venir, supongo. Nos estamos conociendo, estamos cada vez mejor. Queda menos ya para empezar la liga. Estuvimos muy bien en el partido frente al Almería. Ante el Marbella también estuvimos muy bien. Contra el Almería defendimos bien, jugamos replegados y a la contra. Tuvimos esas dos variantes".

Trofeo Costa del Sol

"Es un derbi malagueño. Es un trofeo importante que se recupera después de tantos años. La gente también tiene ganas de que vuelva el trofeo. Queremos hacer un buen partido".

Ideas de Sergio Pellicer

"El míster está haciendo un poco de todo con todos los delanteros. He jugado en todas las posiciones. El míster tiene variantes. Somos muchos atacantes y el míster tiene para decidir".

Grupo

"Me ha sorprendido, hay gente que son más del filial y otros que se van a quedar. Tienen un nivel muy alto, de categoría superior y creo que nos van a dar mucho".

Capitanes

"No lo sé todavía. Lo hemos hablado, pero aún no sabemos. Líder no, soy veterano. Tengo 33 años y llevo muchos años en esta categoría. Hay gente que lleva mucho tiempo y que son referentes. Yo llevo poco tiempo".

Mercado de fichajes

"Son cosas de club y jugador. Nosotros nos tenemos que centrar en hablar de los que se quedan. De esas cosas estoy más desconectado. Juan ayer entrenó con nosotros. Es buen chaval y muy buen futbolista".